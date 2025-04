El bar del PSOE

Vox ha presentado esta semana una propuesta en la Asamblea de Extremadura para que se conceda un dinero a los bares de los pequeños pueblos, ... reconociéndoles así la función social que ejercen como lugar de reunión y convivencia. Hay quien ha querido ver en esta iniciativa un ejercicio de madurez por parte de este partido, centrado hasta ahora en guerras ideológicas, desde el pin parental a la memoria histórica, o en batallas que se replican aquí por imperativo de Madrid, como la alarma infudanda de la inmigración o la okupación de viviendas, sin conexión real con el entorno inmediato en el que ejercen su actividad política. Por fin, han dicho, un asunto que realmente tiene conexión con lo que sucede en Extremadura y afecta a las gentes de entornos rurales, donde ya perdieron sus cajeros y poco a poco también sus bares. Si Vox empieza a hacer hacer política constructiva, bienvenido sea, aunque otros solo han visto en la propuesta el reflejo de su fastidio por no poder tomar café en las mañanas de caza.

Que no haya bares me recuerda a la ausencia de periódicos que ya se produce en algunas provincias, lugares que irán perdiendo poco a poco su identidad si no existe el recuerdo de las cosas. Sin pasado ni nadie ni nada que nos explique qué ha sucedido o cómo éramos, la convivencia se irá vaciando de sentido, que es exactamente lo que sucede también cuando no hay un bar, esos sitios en que los extraños dejan de serlo. De bares parece que sabemos mucho en Extremadura, pues Cáceres es la provincia española en la que más abundan, probablemente por el pequeño tamaño de gran parte de sus pueblos, y en consecuencia donde más amenaza hay de que desaparezcan.

Hasta la localidad cacereña de Miajadas se fue ayer el PSOE invitado por Miguel Angel Gallardo. Los socialistas extremeños convirtieron una de esas naves que sirven para hacer de todo y que han proliferado tanto en nuestras localidades, feas pero funcionales, en la imitación de un gran bar, donde se agrandan los temas de conversación que unen, pues de lo que se trata es de pasar un buen rato y no discutir, y acabas en la exaltación de la amistad frecuentemente basada en el rechazo del que no está, en este caso María Guardiola, el PP y las ansias de los catalanes, para entendernos.

Más que unidos, en el PSOE están viendo la manera de no desurnirse del todo de cara al congreso

Allí se fueron pues los socialistas a hacer piña y dar sensación de unidad, pero cuando tienes tanta necesidad de hablar de algo tantas veces y tan alto, pedir unidad una ronda tras otra, está claro que es porque no existe. Lo que quedó en el ambiente es que más que unidos, en el PSOE extremeño están viendo en estos momentos la manera de no desunirse del todo pocos meses después de salir de un congreso regional, lo cual es llamativo, y a las puertas de otro, lo cual es preocupante para ellos. Y puede que ayer salieran contentos y con el grado justo de efusividad de la nave-bar, pero a menudo lo que sucede en los garitos queda deshecho al pasar las horas.

El de ayer, en realidad, fue un acto concebido para que el recuperado para la causa Juan Carlos Rodríguez Ibarra expusiera, a su modo y manera, el rechazo al cupo catalán, y que de este modo Gallardo pudiera demostrar a Pedro Sánchez que está respaldado en su tierra. Estos son mis poderes, que vino a decir. A Ferraz, que ya ni siquera le importa demasiado lo que diga Emiliano García Page, pues hasta le proporciona la coartada de la pluralidad interna, lo que exponga ahora Ibarra, tenga más o menos razón en sus argumentos de fondo, no le interesa casi nada, aunque pueda tener su efecto entre la militancia extremeña.

Hay un dicho del periodismo clásio que dice que las noticias están en los bares, pero los periodistas, desgraciadamente, cada vez pueden pasar menos tiempo en ellos atados a los ritmos de internet, y la profesión se resiente. Ayer, el acto del PSOE extremeño estuvo conducido por IA y resultó, efectivamente, tan artificial como la pantalla y la voz que sonaba, aunque todo fueran buenas palabras, como en las barras de los bares.