Hiba Abouk visita Extremadura y se enamora de este rincón de Cáceres
La actriz ha disfrutado de una experiencia gastronómica única en Extremadura
Viernes, 8 de agosto 2025, 08:59
Hiba Abouk, protagonista de series como 'El Príncipe', ha dejado claro por qué Extremadura sigue consolidándose como una joya que visitar. La reconocida actriz ha estado en nuestra región y no ha dudado en hacer parada en este rincón tan mítico de Cáceres. En su visita, parece haber quedado totalmente fascinada con un pequeño gran tesoro gastronómico de la ciudad, un lugar que combina tradición, sabor y ese encanto único que solo esta región puede ofrecer. Hablamos de Atrio, el único restaurante extremeño galardonado con tres estrellas y cuyo hotel ha recibido una llave Michelin.
«Empieza el show... Toño, eres un genio», ha escrito Hiba en sus redes sociales, donde ha compartido cada detalle de su experiencia gastronómica. La actriz, que formó parte de 'MasterChef Celebrity 9', sabe bien lo que es la alta gastronomía y valora la calidad en cada plato. Por eso, su reciente visita a Atrio, el emblemático restaurante de Cáceres con tres estrellas Michelin, no ha pasado desapercibida.
Toño Pérez, el chef cacereño al frente de Atrio y ya un fiel protagonista en cada edición de 'MasterChef', representa la excelencia culinaria de la región, y no hay concursante que haya pasado por aquellas cocinas que no haya visitado el restaurante cacereño y haya caído rendido a sus pies.
Así es el menú degustación de Atrio
Este viaje gastronómico comienza con su propuesta de 'snaks':
Aceituna negra cacereña, lino y amaranto
Patata con queso de los Ibores y eneldo
Lionesa con panceta ahumada y orégano
Cuando nuestro cochinito se va a la playa…:
Ventresca de atún en manteca colorá
Crujiente de tapioca, emulsión de salmón y cochifrito
Gambas al ajillo con adobo de chorizo
El cochinito de merienda en la dehesa…:
Jamón, mahonesa y tomate
Salchichón, emulsión de pimienta y crujiente de trigo
Paté, encurtidos y plátano macho
Lomo doblao
Empanadilla de taro, manteca y comino
Porco tonnato, con alacaparras fritas y pimienta negra
Bollo de tinta, con calamar y guiso de oreja
Torreznos, vieiras con cítricos y suero de cebolletas
Bogavante, en un glaseado reducidode ibérico con curry verde
Careta de cerdo, cigala y jugo cremoso de ave
Flan de papada y caviar
Presa a baja temperatura, salsa de pimienta negra y estragón
El cochinito goloso:
Jamón y queso, bizcocho de té matcha y membrillo
Ganache de yuzu, yogur, hinojo y corteza de cerdo
Chocolate ibérico, con café y jamón rancio
La cereza que no es cereza
Golosinas y que viene el coco
El menú tiene un precio de 280 euros y es un lujo gastro imperdible en Cáceres.
Atrio, un tres estrellas que conquista a cientos de famosos
Desde la Guia Michelin se refieren a Atrio como «un templo de la cocina ibérica que todo gastrónomo debería conocer, pues emana elegancia, pasión y sinceridad, con un servicio impecable que se desvive para que disfrutemos plenamente de la experiencia«.
El chef cacereño al frente, Toño Pérez, nos propone una cocina de altísimo nivel técnico y tintes creativos a través de un único menú degustación que adaptan a nuestras preferencias.
