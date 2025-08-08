Hiba Abouk visita Extremadura y se enamora de este rincón de Cáceres La actriz ha disfrutado de una experiencia gastronómica única en Extremadura

Hiba Abouk, protagonista de series como 'El Príncipe', ha dejado claro por qué Extremadura sigue consolidándose como una joya que visitar. La reconocida actriz ha estado en nuestra región y no ha dudado en hacer parada en este rincón tan mítico de Cáceres. En su visita, parece haber quedado totalmente fascinada con un pequeño gran tesoro gastronómico de la ciudad, un lugar que combina tradición, sabor y ese encanto único que solo esta región puede ofrecer. Hablamos de Atrio, el único restaurante extremeño galardonado con tres estrellas y cuyo hotel ha recibido una llave Michelin.

«Empieza el show... Toño, eres un genio», ha escrito Hiba en sus redes sociales, donde ha compartido cada detalle de su experiencia gastronómica. La actriz, que formó parte de 'MasterChef Celebrity 9', sabe bien lo que es la alta gastronomía y valora la calidad en cada plato. Por eso, su reciente visita a Atrio, el emblemático restaurante de Cáceres con tres estrellas Michelin, no ha pasado desapercibida.

Toño Pérez, el chef cacereño al frente de Atrio y ya un fiel protagonista en cada edición de 'MasterChef', representa la excelencia culinaria de la región, y no hay concursante que haya pasado por aquellas cocinas que no haya visitado el restaurante cacereño y haya caído rendido a sus pies.

Así es el menú degustación de Atrio

Este viaje gastronómico comienza con su propuesta de 'snaks':

Aceituna negra cacereña, lino y amaranto

Patata con queso de los Ibores y eneldo

Lionesa con panceta ahumada y orégano

Cuando nuestro cochinito se va a la playa…:

Ventresca de atún en manteca colorá

Crujiente de tapioca, emulsión de salmón y cochifrito

Gambas al ajillo con adobo de chorizo

El cochinito de merienda en la dehesa…:

Jamón, mahonesa y tomate

Salchichón, emulsión de pimienta y crujiente de trigo

Paté, encurtidos y plátano macho

Lomo doblao

Empanadilla de taro, manteca y comino

Porco tonnato, con alacaparras fritas y pimienta negra

Bollo de tinta, con calamar y guiso de oreja

Torreznos, vieiras con cítricos y suero de cebolletas

Bogavante, en un glaseado reducidode ibérico con curry verde

Careta de cerdo, cigala y jugo cremoso de ave

Flan de papada y caviar

Presa a baja temperatura, salsa de pimienta negra y estragón

El cochinito goloso:

Jamón y queso, bizcocho de té matcha y membrillo

Ganache de yuzu, yogur, hinojo y corteza de cerdo

Chocolate ibérico, con café y jamón rancio

La cereza que no es cereza

Golosinas y que viene el coco

El menú tiene un precio de 280 euros y es un lujo gastro imperdible en Cáceres.

Atrio, un tres estrellas que conquista a cientos de famosos

Desde la Guia Michelin se refieren a Atrio como «un templo de la cocina ibérica que todo gastrónomo debería conocer, pues emana elegancia, pasión y sinceridad, con un servicio impecable que se desvive para que disfrutemos plenamente de la experiencia«.

El chef cacereño al frente, Toño Pérez, nos propone una cocina de altísimo nivel técnico y tintes creativos a través de un único menú degustación que adaptan a nuestras preferencias.