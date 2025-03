Guardiola ignora si hay delito en el caso del hermano de Sánchez, pero afirma que «muy ético no es»

La presidenta de la Junta de Extremadura señala que será justicia la que dirima si en el caso del hermano de Pedro Sánchez hay «hechos ... constitutivos de delito o no», pero María Guardiola ha considerado que este asunto «muy ético no es».

«Nosotros respetamos siempre las actuaciones de la justicia, y tendrá que ser la juez la que dirima si esas actuaciones o estos hechos son constitutivos de delito o no», ha señalado la presidenta extremeña, quien en cualquier caso ha considerado que los servidores públicos tienen que «ser transparentes porque esa es la manera de alejarnos del fango que tanto critican».

Guardiola se ha pronunciado de esta forma después de que un juzgado de Badajoz haya abierto diligencias de investigación contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

La titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, investiga si se han producido los presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, tras la denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias

Para Guardiola, «es muy sencillo dar explicaciones y zanjar el tema si no hay nada que ocultar», ha dicho.

El líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, habló ayer de este asunto para señalar que la intención del pseudosindicato Manos Limpias es «quebrar temporalmente su reputación», pues es lo que «le molesta al Partido Popular en Extremadura».

«En política no hay nada casual. No es casual que se pidiera por parte del PP de la diputación una comisión no permanente y que después viniera una denuncia precisamente de un pseudosindicato que todos sabemos que tiene sucio todo, y más las manos, y por lo tanto no me preocupan en absoluto», declara el también secretario regional del PSOE.