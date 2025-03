Gallardo: «Intentan quebrar mi reputación porque es lo que le molesta al PP»

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, defiende que la intención del pseudosindicato Manos Limpias es «quebrar temporalmente su reputación», pues es ... lo que «le molesta al Partido Popular en Extremadura».

«En política no hay nada casual. No es casual que se pidiera por parte del PP de la diputación una comisión no permanente y que después viniera una denuncia precisamente de un pseudosindicato que todos sabemos que tiene sucio todo, y más las manos, y por lo tanto no me preocupan en absoluto», declara el también secretario regional del PSOE.

El pasado lunes por la tarde, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz abrió diligencias de investigación por los presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; y el responsable de los Recursos Humanos de la institución provincial, Alejandro José Cardenal, tras la denuncia presentada por Manos Limpias.

«Eso va en las cargas del cargo y lo asumo. Lo que no me van a quebrar son las ganas y el interés por seguir trabajando por Extremadura, pueblo a pueblo recuperando fundamentalmente el proyecto socialista para la gente», añade Gallardo.

«Confío plenamente en la justicia» Miguel Ángel Gallardo Presidente de la Diputación de Badajoz

El socialista ha defendido la independencia de los jueces y ha asegurado confiar «plenamente» en la justicia de esta región y también en la de España. «Los jueces tienen que hacer su trabajo y su trabajo está en que cuando hay una denuncia sea falsa o veraz lo primero que hay que hacer es comprobar», aunque eso signifique «que el derecho a denunciar de alguno signifique la quiebra del prestigio de otros».

Por último, asegura que está «todo hecho acorde a la ley» y que hay algo que define todo «muy claramente y es que la diputación fue la que aprobó la comisión no permanente».

«Si no se hubiera aprobado por parte de la diputación no se hubiera podido celebrar. Por lo tanto, nada que ocultar, lo único que pido es que por lo que representa el punto de vista del juicio público pues se pueda agilizar lo antes posible», concluye.

«Que sigan con la matraca» Ricardo Cabezas El diputado de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz

Por su parte, el diputado de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha criticado que «hay algunos y algunas que quieren sacar petróleo de dónde no lo hay», reporta Europa Press.

«En fin, que sigan con la matraca, pero vamos que aquí en esta casa estamos muy tranquilos desde la Presidencia hasta el diputado de Cultura», asevera.

Sobre dicha apertura de diligencias, Cabezas ha considerado que «lo único que está haciendo en este caso la jueza es pedir información a esta casa y ya está», y que «ya» se le va a remitir. «Y como digo es que no, no hay nada más que contar», sentencia.