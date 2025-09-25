HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El secretario general del PSOE extremeño, Migue Ángel Gallardo, en su llegada al pleno en el Parlamento regional. J. M. ROMERO

Guardiola a Gallardo en la Asamblea: «Se va a sentar en el banquillo por enchufar al hermano del presidente»

El secretario general del PSOE extremeño afirma que no dimitirá y que no volverá a hablar del caso hasta que se celebre el juicio

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:17

«Se va a sentar en el banquillo por enchufar al hermano del presidente». La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha ... hurgado en la herida del secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, después de que esta semana se haya decidido que deberá ir a juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la Diputación de Badajoz. El líder de los socialistas extremeños deberá responder sobre su responsabilidad cuando era el presidente de la institución provincial.

