Guardiola a Gallardo en la Asamblea: «Se va a sentar en el banquillo por enchufar al hermano del presidente»

«Se va a sentar en el banquillo por enchufar al hermano del presidente». La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha ... hurgado en la herida del secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, después de que esta semana se haya decidido que deberá ir a juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la Diputación de Badajoz. El líder de los socialistas extremeños deberá responder sobre su responsabilidad cuando era el presidente de la institución provincial.

En un pleno casi monográfico sobre los problemas que ha sufrido el inicio del curso por la falta de prestación de rutas de transporte escolar, era de esperar que en la sesión de este jueves en la Asamblea de Extremadura también se hablara sobre el juicio a Miguel Ángel Gallardo, David Sánchez y otros responsables de la Diputación de Badajoz. Y esa mención no ha tardado mucho, sino que ha llegado en el primer punto del orden del día, en las preguntas a la presidenta de la Junta de Extremadura.

Los tres grupos de la oposición, Unidas por Extremadura, Vox y PSOE, habían planteado sus preguntas en torno al transporte escolar. Gallardo, que ha cerrado este punto, ha acusado a Guardiola de no haber tomado las riendas del problema sufrido al inicio del curso y de haber perjudicado a miles de alumnos que no han podido hacer uso de las rutas para acceder a sus centros.

En su primera intervención, Guardiola ha afirmado que el Gobierno regional ha cumplido con la legalidad, «algo con lo que usted no está familiarizado», en alusión directa a Gallardo. El líder socialista ha centrado su intervención en lo que considera los problemas reales de los extremeños, en este caso el transporte escolar.

Pero en su segundo turno la presidenta extremeña ha incidido en el litigio por la contratación de David Sánchez y ha afeado a Gallardo que exija responsabilidades por las rutas escolares «en la semana en la que conocemos que se va a sentar en el banquillo por enchufar al hermano del presidente».

Para Guardiola, Gallardo «miente a conciencia, con dedicación y hasta con placer». Según ha dicho, el PSOE ha querido «inventar historietas» sobre la presidenta de la Junta y una supuesta ausencia, pero ha asegurado que estaba trabajando por solucionar el conflicto, porque gobernar es trabajar por el interés general. «Usted ha hecho todo lo contrario y por eso se va a sentar en el banquillo, porque ha beneficiado a sus amigos, se ha vengado de sus enemigos y ha mentido hasta la saciedad para ocupar ese puesto», ha añadido.

La presidenta extremeña ha afirmado que Gallardo está ahora al frente de su partido y del Grupo Socialista en la Asamblea «muy a pesar de sus propios compañeros» y después de la renuncia de otros miembros de la candidatura del PSOE que tienen «menos problemas judiciales».

Gallardo no volverá a hablar hasta el juicio

Por su parte, el secretario general del PSOE extremeño ha afirmado ante los medios de comunicación que no volverá a hablar de este asunto hasta que se celebre el juicio, lo que espera que sea lo antes posible. Y ha incidido en el trasfondo político de este proceso por su vinculación al presidente del Gobierno. «Si en vez de David Sánchez se llamase David Jiménez, no habría caso».

A su juicio, en el pleno de este jueves ha quedado en evidencia que al Gobierno regional no le interesa hablar de los problemas reales de los extremeños, como la falta de médicos y el problema con las rutas del transporte escolar, y que Guardiola estaba «fuera de Extremadura cuando mayor arreciaba el conflicto educativo».

Para Gallardo, «la derecha y ultraderecha» quieren centrarse únicamente en la causa abierta contra él. Pero ha asegurado que «no nos van a doblegar» y ha reiterado su inocencia. «Confío plenamente en la justicia, en los magistrados que tendrán que ponerse al frente de este juicio, y no será fácil, porque seguirán presionando».

Gallardo ha asegurado que no se plantea dimitir. «Sería trasladar algo que es lo que desea la derecha y la ultraderecha». En su opinión, «quieren ganar en los tribunales lo que no pueden conseguir en las urnas».

«Vamos a buscar la verdad, y la verdad va a aflorar más temprano que tarde», ha afirmado.«No me tengo que defender de algo que no he hecho, tiene que ser la acusación la que demuestre que efectivamente he hecho algo ilegal, pero no lo van a poder hacer».