La Audiencia Provincial cree poco entendible que el «hermanito» y Sánchez compartieran despacho

El ex asesor de Moncloa que dejó su puesto en Madrid para incorporarse a la Diputación de Badajoz como colaborador de David Sánchez, Luis Carrero, ... que se hizo también conocido por llamar «hermanito» al músico en un correo electrónico, es una de las piezas fundamentales del procedimiento que lleva al secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, al hermano del presidente y a otras nueve personas al banquillo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Según los autos de la jueza Beatriz Biedma, su incorporación a la Diputación de Badajoz evidencia que David Sánchez acomodó su puesto de trabajo a sus preferencias personales, dado que los dos tenían una relación previa muy cercana y colaboraban en el programa Ópera Joven antes de ser contratado por la institución provincial.

Carrero es uno de los nueve imputados y planteó uno de los recursos que la Audiencia ha desestimado este martes. Los magistrados argumentan que la jueza Beatriz Biedma no ha realizado una investigación prospectiva, que no es cierto que «lo intentara encajar a la fuerza» en el procedimiento y que existen suficientes indicios como para llevar la causa a juicio oral. De hecho, la Audiencia establece que «existe suficiente conexidad como para que la investigación, que ha concluido con la imputación de Carrero, se sustanciara en la misma causa» y no en una causa separada, como pedía Carrero. Este argumenta que no aparecía en la denuncia inicial de Manos Limpias, sino que se le incorporó posteriormente.

En un minucioso auto de 75 páginas, los magistrados hacen referencia a los detalles que se ha conocido durante la instrucción, como el hecho de que Sánchez y Carrero compartieran despacho.

En su interrogatorio, el hermano del presidente le identificó como su colaborador en el programa Ópera Joven y dijo que compartían despacho con dos mesas. Pero el organigrama de trabajo del área de Cultura no hacía depender a Luis Carrero de David Sánchez, ni de la Oficina de Artes Escénicas que este último dirigía. «El auto afirma directamente compartía despacho físicamente con Don David, algo poco entendible si se trata de puestos y trabajos distintos«.

Los magistrados tampoco admiten que Biedma «lo intentara encajar a la fuerza», como plantea Carrero en su recurso. La titular de la instrucción ha recogido en sus autos que el contrato de Luis Carrero, que ya colaboraba con el programa Ópera Joven de Sánchez antes incluso de ser contratado por la institución, es una muestra de que el hermano de Pedro Sánchez acomodó su puesto de trabajo a «sus preferencias personales». Esto venía respaldado no solo por los mensajes incautados entre ambos que apuntan a una «relación cercana» sino a otros en los que el propio Carrero se postulaba para un puesto en la institución o en el que Sánchez y él hablaban de su incorporación a la Diputación 23 días antes de que se convocaran las bases.

La Audiencia recupera ese último correo electrónico para argumentar el tráfico de influencia. En este mensaje David Sánchez le dice a Carrero: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí (lo que denota su ausencia del lugar de trabajo) para servir de apoyo». Luis Carrero le replica: »De la incorporación no tengo noticia ni calendario, lo último que me dicho Candalijas (director del área de Cultura) fue a lo largo de noviembre«. Durante los interrogatorios, Carrero reconoció haberse dirigido a Candalijas »para interesarse por la plaza antes de su cobertura, saludando al Sr. Cabezas (diputado actual de Cultura), a quien no obstante ya conocía como señala este último«.

Carrero, que es funcionario de la Escuela de Idiomas y dejó su trabajo como asesor en Moncloa para incorporarse a la Diputación de Badajoz, argumenta que no tuvo beneficio con el cambio porque el puesto que se ocupaba en Moncloa conllevaba un nivel 30 y el de Badajoz un nivel 24.

Pero la Audiencia estima que el beneficio no tiene que ser obligatoriamente económico. Los magistrados vuelven a avalar a Beatriz Biedma. «Resalta la instructora que el Sr. Carrero buscaba trabajar precisamente en la ciudad de Badajoz por su propio interés«. Durante la investigación afloró que Carrero trabajaba en Moncloa, pero residía parte de la semana en Badajoz.

'Hermanito', sin nadie que atestigüe la expresión

Luis Carrero también argumenta en su recurso que «la expresión 'hermanito' con la que se dirige a Sánchez nada tiene que ver en la relación de Don David con su hermano, sino en una íntima amistad que proviene de muchos años antes y que fue aclarada por el Sr. Carrero en su declaración judicial el 25 de abril, lo que se dice se podría demostrar con testigos, pero sin nominar cuales fueren y sin concretar nada al respecto«, recuerdan los magistrados de la Audiencia.