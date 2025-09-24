HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Luis Carrero, con gafas oscuras, el día de su declaración ante la jueza. HOY
Caso Azagra / Hermano del presidente del Gobierno

La Audiencia Provincial cree poco entendible que el «hermanito» y Sánchez compartieran despacho

El ex asesor de Moncloa, que se refería en algunos correos al hermano del presidente del Gobierno como 'hermanito', ve frenados sus intentos de salirse de la causa que también analiza su contrato en la Diputación de Badajoz

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:19

El ex asesor de Moncloa que dejó su puesto en Madrid para incorporarse a la Diputación de Badajoz como colaborador de David Sánchez, Luis Carrero, ... que se hizo también conocido por llamar «hermanito» al músico en un correo electrónico, es una de las piezas fundamentales del procedimiento que lleva al secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, al hermano del presidente y a otras nueve personas al banquillo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

