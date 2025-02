Guardiola aparca el adelanto electoral: «No se dan las circunstancias, sería un freno al crecimiento»

Celestino J. Vinagre Martes, 18 de febrero 2025, 11:28 | Actualizado 12:08h. Comenta Compartir

La presidenta de la Junta, María Guardiola Martín, no se plantea convocar elecciones anticipadas. Considera que «no se dan las circunstancias» para adelantar los comicios, ... que deben celebrarse en mayo de 2027, a pesar de que no ha podido aprobar nuevos Presupuestos para 2025 por no tener apoyos suficientes, y ha descartado presentar unos nuevos. Dentro de una semana la oposición parlamentaria puede tumbar su decreto de medidas fiscales.

Guardiola, en una entrevista esta mañana en el programa de Susanna Griso de Antena 3, ha indicado que no piensa activar el adelanto electoral en Extremadura «por responsabilidad, porque supondría un freno al crecimiento económico de la región». En este sentido ha destacado, entre algunos datos, que la comunidad extremeña fue donde más bajó el paro el año pasado. La jefa del Gobierno regional ha explicado que la prórroga de los Presupuestos de 2024 para este ejercicio supone seguir contando «con los presupuestos más altos de la historia y los que mejores datos han ofrecido a Extremadura» en materia económica. Griso ha preguntado a la presidenta del PP regional sobre su relación con Vox tras recordarle que antes de los comicios de 2023 repitió que no iba a pactar con ellos. «Yo no dije que no quisiera pactar con Vox», ha replicado Guardiola a la periodista catalana. «Dijo que no quería que entrara en mi gobierno. Las circunstancias hicieron que entrara en mi gobierno, con una Consejería (Gestión Forestal y Mundo Rural) pero en el programa de gobierno no se incluyó el pin parental ni otras medidas que reclamaba Vox», ha indicado Guardiola Martín. Entre esas «circunstancias» ha citado que en mayo de 2023 «por primera vez en Extremadura había una mayoría de centro derecha en la Asamblea, un deseo de cambio que no podía frustrar». Sobre una orden de la dirección nacional del PP para que pactase con Vox, Guardiola ha afirmado que «hice lo que creía que tenía que hacer y mi responsabilidad era hacer efectivo el deseo de cambio». La jefa del Ejecutivo regional ha expresado que mientras compartió Consejo de Gobierno, Vox fue un socio «serio y leal y nos hemos entendido» pero tras abandonar, por mandato de la dirección nacional del partido de extrema derecha, el Gobierno extremeño, «Vox se ha metido en Twitter (ahora X) y de ahí no sale». En la entrevista en Antena 3 María Guardiola también ha insistido sobre que la central nuclear de Almaraz debe seguir funcionando. «Almaraz es un símbolo de la soberanía energética de España y de la soberana desfachatez del PSOE, que aquí acude a la manifestación de apoyo a la continuidad de Almaraz pero en Madrid vota a favor del cierre». La presidenta de la Junta ha calificado a la central nuclear de Almaraz como la «industria más grande de Extremadura, que da de comer a 3.000 familias».

