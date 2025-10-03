HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Casa del Deán se convertirá en la nueva sede de la biblioteca municipal. HOY

Plasencia logra 11 millones del Plan Edil para transformar la ciudad en los próximos cinco años

La financiación permitirá acometer proyectos como la ampliación del parking de La Isla o la adaptación de la Casa del Deán como biblioteca municipal

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:18

El Ayuntamiento de Plasencia contará con una inversión histórica de algo más de 11 millones de euros para ejecutar proyectos estratégicos en los próximos cinco ... años gracias a la resolución provisional de la convocatoria del Plan Edil (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), que ha concedido a la ciudad 9.383.649 euros procedentes de fondos europeos Feder. La cantidad se eleva por encima de los 11 millones con la aportación municipal del 15% que exige el programa.

