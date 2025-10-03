Plasencia logra 11 millones del Plan Edil para transformar la ciudad en los próximos cinco años

El Ayuntamiento de Plasencia contará con una inversión histórica de algo más de 11 millones de euros para ejecutar proyectos estratégicos en los próximos cinco ... años gracias a la resolución provisional de la convocatoria del Plan Edil (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), que ha concedido a la ciudad 9.383.649 euros procedentes de fondos europeos Feder. La cantidad se eleva por encima de los 11 millones con la aportación municipal del 15% que exige el programa.

Se trata de la mayor bolsa económica de fondos europeos recibida hasta ahora por la ciudad, una financiación que permitirá abordar actuaciones de gran calado en infraestructuras, espacios verdes, cultura, deporte y movilidad. El proyecto presentado bajo el título 'Plasencia como tú la quieres' fue aprobado en pleno con el apoyo de toda la corporación, una circunstancia que Fernando Pizarro subrayó tras conocerse la noticia.

El alcalde explicó que, a diferencia de convocatorias anteriores, Plasencia debía concurrir en solitario por el tamaño de su población, lo que ha exigido un esfuerzo técnico y de consenso político. «Lo que hicimos con los Edusi con la Diputación de Cáceres fue un éxito y un ejemplo de cooperación. En esta ocasión no podíamos repetir ese modelo, pero hemos aplicado la misma filosofía: sentarnos todos juntos, ponernos de acuerdo y definir prioridades que trascienden legislaturas. Porque un proyecto de ciudad debe mantenerse gobierne quien gobierne».

El plan aprobado recoge más de una veintena de actuaciones, aunque algunas concentran gran parte de la inversión prevista. Entre ellas, la ampliación del aparcamiento disuasorio de La Isla y la habilitación de bolsas de aparcamiento en diferentes puntos de la ciudad, como San Calixto.

También destacan la regeneración integral de la Plaza Mayor -última de las grandes zonas pendientes de renovación del pavimento urbano del centro histórico-, la adaptación de la Casa del Deán como espacio cultural y nueva sede de la biblioteca municipal, y la mejora de las riberas del río.

El programa incluye inversiones en infraestructuras deportivas -para nuevas disciplinas y mejoras en instalaciones existentes-, la ampliación de zonas verdes, proyectos de digitalización y modernización de la administración, así como medidas de impulso industrial y apoyo al comercio local.

Anterior convocatoria

La cuantía concedida prácticamente duplica la obtenida en la anterior convocatoria Edusi, cuando la ciudad recibió 5 millones de euros. «Hoy, cuando hemos tenido la noticia, lo hemos compartido con alegría. Son 11.040.000 euros que nos van a permitir poner en marcha proyectos que de otra manera serían imposibles con fondos propios o con ayudas de otras administraciones. Nos sentimos orgullosos de haber conseguido esto para la ciudad y de dejar un legado conjunto para el futuro», apuntó Pizarro.

El alcalde añadió que el grupo de trabajo conformado por representantes de todos los partidos se mantendrá activo durante toda la legislatura para priorizar proyectos y coordinar la ejecución. La resolución definitiva se espera en este trimestre. Aunque no se prevén cambios significativos respecto a la provisional, el Ayuntamiento deberá esperar a su publicación oficial para iniciar la tramitación. La totalidad de la inversión deberá ejecutarse antes de 2030.

Pizarro reconoció que el margen de tiempo es ajustado, ya que los proyectos conllevan fases complejas de redacción, licitación y adjudicación. Por ello, subrayó la necesidad de establecer prioridades: «Algunos proyectos ya cuentan con estudios previos, como el del aparcamiento de La Isla, mientras que otros, como la recuperación de las riberas del Jerte, requieren una intervención más delicada y de nuevo diseño».