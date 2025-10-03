HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del proyecto de transformación de la avenida Virgen de la Montaña. HOY

Cáceres recibe 12,5 millones de Europa que usará en Virgen de la Montaña, Plaza Marrón y la piscina de Casa Plata

La revitalización de la Avenida de España y la rehabilitación de viviendas para Aldea Moret forma parte también del paquete de mejoras que permite el Plan EDIL, de las que el Ayuntamiento tiene que cofinanciar un 15%

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:44

Comenta

La reforma de Virgen de la Montaña, la de Camino Llano (Plaza Marrón) y el complejo deportivo de Casa Plata-Nuevo Cáceres son ... algunos de los proyectos que se beneficiarán de la inyección que permiten los fondos europeos que provienen del plan EDIL. Son, en concreto, 12.511.534 millones a los que hay que añadir el 15% de cofinanciación que añade el Ayuntamiento, lo que hace que la inversión total roce los 15 millones. La solicitud inicial que llevó a cabo el consistorio cacereño fue de 20 millones de euros. Todas estas mejoras se enmarcan en el plan en el que el Ayuntamiento «sentaba las bases para la ciudad del futuro», tal y como ha señalado el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, que ha dado detalle de estos planes tras la junta de gobierno local. La mejora de la avenida de España, el plan director de la Ribera del Marco, la rehabilitación de viviendas para Aldea Moret y la oficina de atención al ciudadano son otros de los recursos que se aprovecharán de esta inversión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  2. 2 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  3. 3 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  4. 4 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  5. 5

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  6. 6 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  7. 7

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  8. 8 Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz
  9. 9 Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres
  10. 10 «Papá, se me ha mojado el teléfono, agrega mi nuevo número»: la peligrosa estafa que puede vaciar tu cuenta bancaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cáceres recibe 12,5 millones de Europa que usará en Virgen de la Montaña, Plaza Marrón y la piscina de Casa Plata

Cáceres recibe 12,5 millones de Europa que usará en Virgen de la Montaña, Plaza Marrón y la piscina de Casa Plata