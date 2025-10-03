Cáceres recibe 12,5 millones de Europa que usará en Virgen de la Montaña, Plaza Marrón y la piscina de Casa Plata

La reforma de Virgen de la Montaña, la de Camino Llano (Plaza Marrón) y el complejo deportivo de Casa Plata-Nuevo Cáceres son ... algunos de los proyectos que se beneficiarán de la inyección que permiten los fondos europeos que provienen del plan EDIL. Son, en concreto, 12.511.534 millones a los que hay que añadir el 15% de cofinanciación que añade el Ayuntamiento, lo que hace que la inversión total roce los 15 millones. La solicitud inicial que llevó a cabo el consistorio cacereño fue de 20 millones de euros. Todas estas mejoras se enmarcan en el plan en el que el Ayuntamiento «sentaba las bases para la ciudad del futuro», tal y como ha señalado el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, que ha dado detalle de estos planes tras la junta de gobierno local. La mejora de la avenida de España, el plan director de la Ribera del Marco, la rehabilitación de viviendas para Aldea Moret y la oficina de atención al ciudadano son otros de los recursos que se aprovecharán de esta inversión.

Orgaz ha recordado que los grandes proyectos de legislatura ya se encuentran en marcha: el proyecto de la Avenida de la Montaña se encuentra en fase de estudio de las alegaciones presentadas tras su exposición pública; se presentará en breve el proyecto redactado para plaza Marrón y Camino Llano; y la piscina climatizada está en fase de redacción de los pliegos técnicos y administrativos.

«Se encuentran los grandes proyectos del gobierno del alcalde Rafael Mateos y proyectos en los que ya veníamos trabajando, y estos es muy buena noticia, si hubiese que empezar de cero habríamos perdido un tiempo precioso», ha señalado el edil. A partir de ahora, podremos financiar esas grandes obras con fondos europeos, aliviar por lo tanto la carga económica del Ayuntamiento y afrontar con fondos propios otras inversiones para seguir impulsando la senda transformadora de la ciudad», ha señalado Orgaz, que ha tildado la aprobación de estos fondos de «magnífica noticia».

Sobre el plan director de la Ribera del Marco ha indicado que es «uno de los grandes objetivos del Gobierno cuando se acudió a la convocatoria de estos fondos europeo». Será el primer paso para crear corredores verdes en la zona y mejorar las infraestructuras naturales de la ciudad para convertirla así en un gran espacio de recreo para el disfrute de los ciudadanos».

Se trata de una resolución provisional de la que se tendrán noticias en breve por parte del Gobierno y de la Unión Europea para empezar a ejecutar esos fondos.