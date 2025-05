Así se gestionó el apagón en Extremadura minuto a minuto

El 28 de abril de 2025 pasará a la historia de España por el apagón que sufrió el país a partir de las 12.33 ... horas, lo que obligó a las autoridades a reaccionar de manera rápida y coordinada. Vista la cronología de los hechos, se aprecia que muchas decisiones estuvieron condicionadas por la dana de Valencia de octubre, cuando Gobierno y comunidad autónoma titubearon hasta saber quién se hacía cargo de aquella emergencia.

En este caso, el lunes pasado la Junta de Extremadura, temerosa de que hubiera actos de pillaje y desabastecimiento energético en centros sanitarios, pidió desde el principio al Gobierno una extensa relación de recursos y el nivel 3 de emergencia. De hecho, el Ministerio instó durante varias horas a que la presidenta extremeña, María Guardiola, solicitara rebajar dicha alerta, a lo que la Junta replicaba que fuera el ministro quien tomara esa decisión. Esta es la cronología de los hechos aportada por el Gobierno regional y la Delegación del Gobierno del lunes, 28, y martes, 29 de abril.

12.33 horas

Es la hora en que el Gobierno determinó que había habido una fuga súbita de 15 gigavatios del sistema eléctrico español, que colapsó en pocos segundos. El apagón también afectó a toda Portugal y parte del sur de Francia.

13.00

Desde la Junta de Extremadura se comienza a contactar «con muchas dificultades» con alcaldes, el Servicio Extremeño de Salud y residencias de mayores.

A esa hora en la Delegación del Gobierno hay reunión con el delegado, la subdelegada en Badajoz, la Jefa Superior de Policía, el general de zona de Guardia Civil, directores de las áreas funcional de Industria y Fomento de la Delegación, de Protección Civil y jefe regional de Operaciones. La Delegación contacta con la Junta y se citan en la sede del 112 en Mérida.

14.00

Se declara la situación operativa 2 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex). La dirección recae en el titular de la consejería con competencias en Protección Civil y Emergencias, Abel Bautista.

La situación operativa 2 es el máximo nivel que puede declarar la comunidad autónoma. Responde a una emergencia que por su naturaleza, gravedad y extensión territorial «sobrepasa las posibilidades de respuesta de la administración local y provincial, siendo posible la posibilidad de solicitar los recursos de la UME (Unidad Militar de Emergencia)».

15.24

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anuncia la solicitud de activación del nivel 3 de emergencia.

15.30

Llegada al Centro de Atención de Urgencias y Emergencias (CAUE) del 112, en Mérida, del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y la subdelegada del Gobierno en Badajoz, María Isabel Cortés.

15.40

Llegada al 112, en Mérida, de la presidenta de la Junta, María Guardiola; el consejero de Presidencia, Abel Bautista; y la consejera de Agricultura, Mercedes Morán como competente en materia de energía al estar en su consejería la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

16.26

La presidenta consigue solicitar formalmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la declaración de emergencia de interés nacional (nivel 3).

La situación y la causa requiere una respuesta coordinada de país, al afectar a varias comunidades autónomas y garantiza la presencia de la UME cuya misión es intervenir en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad.

En este punto, la Junta aclara que la solicitud no está relacionada ni con falta de capacidad ni con los recursos disponibles, sino con el origen (infraestructura estatal que provoca la caída del suministro) y la afectación (todo el país).

16.45

La presidenta de la Junta constituye el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) manteniéndose hasta las tres de la madrugada del 29 de abril, con la presencia además del gerente del SES, el gerente del SEPAD, el secretario general de Infancia y Familia, Protección Civil y Cruz Roja. Guardiola les informa del nivel 2 del Platercaex, así como de la solicitud del nivel 3 al Gobierno de España. Hacen balance de situación la consejera competente en materia de energía, que es Mercedes Morán, y la consejera en materia de salud, dependencia, infancia y servicios sociales, Sara García. Se centran en garantizar el suministro a hospitales, Puntos de Atención Continuada (PAC), residencias de mayores, oxígeno a pacientes y servicio de hemodiálisis. Se listan necesidades y demandas y posible respuesta para priorizar.

El delegado del Gobierno manifiesta que es muy complicado hacerse de grupos electrógenos, puesto que las empresas privadas los utilizan para garantizar su funcionamiento. No obstante, indica que el gasoil lo podría distribuir CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos), empresa española dedicada al transporte y almacenamiento de combustible.

Según la Delegación del Gobierno, hay contactos con las diputaciones de Badajoz y Cáceres para poner a disposición recursos de ayuntamientos y diputaciones para asistir a las necesidades expuestas por Sanidad.

Durante la tarde se incorpora al Cecopi la secretaria general de Educación, la Jefa Superior de Policía Nacional y el general de la Guardia Civil y hacen sus balances.

18.00

Empiezan las gestiones con la UME. Se les informa de necesidades de grupos electrógenos y carburante en puntos críticos. Ante la petición de nivel 3, la Delegación del Gobierno hace gestión con Mérida para ubicar en Ifeme a efectivos de la UME con colaboración total del Ayuntamiento de Mérida.

18.30

Se tiene constancia de caída de servicio de la sala del 112 Extremadura, por lo que el servicio de emergencias de la Junta queda inoperativo seis horas. Durante este tiempo se mantiene el intercambio de información con puntos críticos gracias a la red de comunicación de Policía Nacional, Guardia Civil y a través de Remer (servicio de la Delegación del Gobierno), que dotó también de medios técnicos para garantizar comunicación con centros gestores y recursos sanitarios sin conexión.

19.45

María Guardiola y la consejera Mercedes Morán mantienen «contactos múltiples» con empresas distribuidoras de energía para conseguir grupos electrógenos. Ante una primera negativa por no ser las prestadoras del servicio, la presidenta pide personalmente colaboración a las empresas distribuidoras, aunque no sean los proveedores de las áreas de salud, mostrando disposición inmediata a colaborar.

20.15

Empiezan a llegar los primeros grupos electrógenos puestos a disposición por distintas empresas, asegurando la actividad de los PAC para afrontar la noche.

21.05

El Centro Nacional de Emergencias (Cenem), que coordina Protección Civil en el país, envía al 112 de Extremadura el siguiente correo electrónico: «Se ruega comuniquen al Cenem, el grado de recuperación actual del sistema eléctrico dentro de su Comunidad Autónoma. Atentamente».

En el centro, el delegado de Gobierno José Luis Quintana y el consejero de Presidencia, Abel Bautista, durante la jornada del lunes en el Cecopi.

21.07

El consejero de Presidencia, Ángel Bautista, responde al Cenem con este correo: «Buenas tardes. Desde la Comunidad Autónoma de Extremadura precisamos que se nos comunique en primer lugar la Situación Operativa que declara el Gobierno de España, ante la incomunicación producida hasta el momento.

«En segundo lugar, para el caso de la declaración por el Gobierno de España de la Situación Operativa correspondiente, solicitamos:

«• 25 grupos electrógenos de al menos 25 Kaveas para garantizar el suministro durante la noche en los Puntos de Atención Continuada y con ello, el funcionamiento de los servicios sanitarios en 25 municipios y comarcas.

«• Puntos de suministro de gasoil incluido la disposición de combustible almacenado por el Ejército.

«• Despliegue de todos los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional a efectos de garantizar la seguridad en infraestructuras críticas, servicios bancarios, gasolineras y comercios.

«• Despliegue del Ejército en aquellos municipios en los que no se haya restablecido el suministro básico al anochecer y donde no sea posible garantizar la seguridad total a través de la Guardia Civil y Policía Nacional, a efectos de evitar robos, vandalismo y/o saqueos».

La Delegación del Gobierno afirma que a esa hora ya había una dotación de grupos electrógenos de las diputaciones para los PAC.

Sobre la seguridad, añade, ese despliegue estaba ya establecido desde las 13 horas en la reunión del Cecop. En las reuniones de Cecopi ya se informa de la incorporación de agentes voluntarios de Policía Nacional y Guardia Civil para reforzar seguridad y del plan de colaboración con Policías Locales y Protección Civil, «sin reportarse ninguna situación excepcional gracias al ejemplo de civismo dado por la ciudadanía».

21.12

Contestación al anterior correo de Ángel Bautista: «Buenas noches, la recuperación de la red eléctrica en Extremadura es progresiva, está volviendo en muchos municipios de la CA. Saludos.»

21.30

Aunque ya se sabía desde las 19 horas por las declaraciones de Guardiola, se acepta, mediante decreto firmado por parte del Gobierno español, la situación de emergencia de interés nacional (nivel 3). Se informa a la UME que debe venir a Extremadura.

21.45

Interviene el consejero de Presidencia en una reunión con el ministro del Interior Grande-Marlaska. Traslada un balance de situación:

• Problema de telecomunicaciones. Caída de la red Tetra ( estándar de radio digital para la comunicación entre profesionales en sectores como la seguridad y las emergencias), el 112 no recibe llamadas, el 061 (emergencias sanitarias) y el 091 (para asistencia policial) se caen.

• Se traslada que se acaba de firmar la suspensión de la actividad educativa durante la jornada del 29 de abril, manteniendo abiertos los colegios. El ministro afirma que esa es la medida que deben adoptar las comunidades bajo emergencia de incidencia nacional.

• Se informa que se trabaja para garantizar el funcionamiento de hospitales, PAC durante la noche y residencias del SEPAD a través de grupos electrógenos. Se solicita que se pongan a disposición 25 grupos electrógenos y se garantice el suministro de gasoil a esos 25 y a todos los grupos que mantenemos funcionando.

• Se solicita el despliegue total de Policía Nacional y Guardia Civil en todo el territorio, centrados en infraestructuras críticas, gasolineras, bancos, joyerías, etc.

• Se advierte de la imposibilidad de garantizar la seguridad en 42.000 kilómetros cuadrados y 388 municipios, por lo que se solicita el despliegue del Ejército como policía militar, a efectos de evitar pillajes, vandalismo y robos.

Por su parte, el ministro informa en la reunión del suministro de gasoil y convoyes en distintos puntos de la geografía.

En la reunión en el 112, Policía Nacional y Guardia Civil hablan de «máxima normalidad en las calles en temas de seguridad y se informa de que no es necesario el despliegue de tropas militares en las calles».

22.00

Se incorporan al Cecopi la consejera de Salud, Sara García y la consejera de Educación, Mercedes Vaquera. Se informa de la solicitud en la reunión con el ministro del Interior. La presidenta de la Junta de Extremadura le pide al delegado del Gobierno que localice grupos electrógenos y gasoil en las bases militares. Según la Junta, Quintana manifiesta que no existen grupos electrógenos y que el gasoil es imposible suministrarlo puesto que no tienen bombas para ello. «Esto no se corresponde con el ofrecimiento de la UME de las 02:35h de tres grupos electrógenos de la Base de Bótoa», afirma el gobierno regional.

En relación con la solicitud de contar con personal del Ejército de la Base de Bótoa para seguridad ciudadana, según la Junta Quintana asegura que no es posible y que no cuentan con los medios adecuados. Se le insiste en la existencia de un grupo especializado en transmisiones.

Según la Delegación del Gobierno, la UME ya había desplegado grupos electrógenos y carburante suficiente.

22.20

Dejan de entrar y salir llamadas del 112, manteniéndose comunicación a través del sistema básico.

22.40

Dejan de funcionar 061, 091 y la red Tetra. Cinco minutos después se informa en la reunión del 112 que la UME está en camino a Extremadura y su llegada está prevista a partir de las 2.00 h.

23.16

Correo de la Junta de Extremadura al Cenem: «Buenas noches. Desde la Comunidad Autónoma de Extremadura se solicitan grupos electrógenos de al menos 25 Kaveas para los siguientes Puntos de Atención Continuada sitos en las siguientes localidades: Valencia de Alcántara, Cañaveral, Alcántara, Almaraz, Moraleja, Torrejoncillo, Valverde del Fresno, Cilleros, Serradilla, Ahigal, Mohedas de Granadilla, La Roca de la Sierra. Un saludo».

00.10 (martes 29 de abril)

Ya es martes, 29 de abril. El consejero de Presidencia reitera la necesidad de contar con personal del Ejército, garantizando servicios sanitarios y la seguridad.

00.20

Se reanuda totalmente el centro 112, la red Tetra, el 061 y el 091.

00.36

El Cenem remite al 112 este correo: «Buenas noches. Adjunto se remite la Orden por la que se declara la emergencia de Interés Nacional y la Orden complementaria consecuencia de la interrupción del suministro eléctrico ocurrido el 28 de abril de 2025. Un saludo»

Efectivos de la UME en Cáceres el pasado martes por la mañana.

02.35

Llegada del comandante Ballesteros y capitán de fragata Florido de la UME al CAUE 112, incorporándose a la reunión del Cecopi. Solicitan necesidades e instrucciones. La presidenta de la Junta hace un balance y concreta la necesidad más inmediata en dotar de grupos electrógenos a los PAC que carecen de ellos, así como garantía de suministro de gasoil. Además, solicita para los hospitales de Mérida, Don Benito-Villanueva, Zafra y Llerena dotarlos congasoil suficiente. Se les facilita contacto de todos los gerentes de las áreas de salud y se establece un protocolo de comunicación.

Según la Delegación del Gobierno, a esa hora muchos de los recursos sanitarios de la región ya se habían ido restablecido u operaban con el apoyo de grupos electrógenos de las diputaciones provinciales.

Esa madrugada la UME atendió las necesidades indicadas por la Junta para abastecer de combustible a un centro de diálisis al que esa misma noche la UME entregó 400 litros de carburante.

09.00

Reunión en el Cecopi. El balance de la situación es de normalidad.

11.30

Reunión del ministro del Interior, que mantiene nivel 3 en 8 CCAA y convoca a las 20.30 horas. El consejero de Presidencia informa del restablecimiento progresivo y de la persistencia de problemas de comunicación y servicios de la Junta, como las herramientas educativas Profex o Rayuela. Informa de que se trabaja en solventarlo.

Además, manifiesta la preocupación ante el hecho de que algunas comunidades han solicitado la desactivación del nivel 3, incidiendo en que no sabe si ellas tienen información para pedirlo, pero que Extremadura no la tiene.

14.00

Reunión en el Cecopi de 5 minutos. Sin novedades.

17.40

Llamada del ministro del Interior a la presidenta de la Junta en la que se interesa por la situación e insta a que Extremadura pida desactivar el nivel 3. María Guardiola le manifiesta que se trata de una infraestructura de competencia estatal, y al desconocerse las causas de la caída de la red y no asegurar el ministro la estabilidad del suministro, debe ser él quien decida con la información de la que disponga.

Además, le recuerda que el artículo 34.c de la Ley del sistema nacional de Protección Civil establece que son competencias del ministro del Interior declarar la emergencia de interés nacional y su finalización.

18.00

Se adelanta la reunión con el Ministerio del Interior a las 18.30 y termina comenzando a las 18 horas, según la Junta sin ser convocadas Extremadura ni otras comunidades. El ministro informa que desactiva nivel 3 en 6 regiones y deja activadas Extremadura y Madrid. El consejero de Presidencia reitera que debe ser el ministro quien decida, que la Junta traslada la situación, que es de normalidad, pero no dispone de datos para tomar la decisión ni le corresponde por ley. El ministro responde que la comunidad autónoma debe ser oída, y que como no lo solicitamos no procede.

22.00

Reunión en el Centro de Coordinación Operativa (Cecopi).

El miércoles por la noche se baja a nivel 2 de alerta. En los días siguientes efectivos de la UME acuden a centros sanitarios de la región, pero el servicio se había restablecido con normalidad.