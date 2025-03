Gallardo achaca a «un calentón» la precandidatura de Esther Gutiérrez a la secretaría general del PSOE

Es un «calentón«, representa »un proyecto de última hora«, aleja al PSOE extremeño de la calle para volver a centrarse en el partido y » ... da un balón de oxígeno a María Guardiola« justo cuando tiene dificultades para sacar adelante los presupuestos de la Junta de Extremadura.

Estas son algunas de las valoraciones que ha realizado el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, sobre la precandidatura que presentó ayer Esther Gutiérrez para disputarle la secretaría general y que obliga al partido a celebrar sus segundas primarias en diez meses.

Para Gallardo, la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres «es una compañera extraordinaria», aunque le «hubiera gustado que tuviera un proyecto para el partido, no de última hora».

El secretario general del PSOE ganó a otra cacereña, Lara Garlito, en las primarias celebradas en marzo con más de un 56% de voto. Este martes, al filo del cierre de plazo para presentar candidaturas, Esther Gutiérrez presentó la suya. Fue una sorpresa para la mayor parte del partido, que no conocía sus intenciones.

En declaraciones a HOY, Esther Gutiérrez, dijo ayer que su candidatura «no es ninguna pataleta». Pero Gallardo ha replicado hoy que es «un calentón». «La conveniencia de nuevas primarias ocho meses después solo las concibo desde un enfado, un apretón, un momento y un calentón», ha dicho Gallardo este miércoles. A continuación ha añadido, «pero la respeto».

Asegura que el partido «no puede considerar un drama que haya primarias» porque el PSOE es una formación «democrática y participativa donde los militantes tienen la libertad absoluta para decidir. Otra cosa es la conveniencia».

Gallardo tiene «la sensación de que hay personas que piensan que si no se vota lo que ellos quieren, hay que volver a votar. Bueno, pues se vota», ha dicho restando hierro al proceso que el PSOE va a desarrollar. A partir de hoy, cada candidato debe lograr 1.118 avales en una semana para demostrar su apoyo y que haya votación el 11 de enero.

El secretario general asegura que en estos meses ha trabajado por la unión del partido, motivo por el que decidió celebrar las ejecutivas «en el norte de Cáceres, en el este de Cáceres, en el sur de Badajoz...».

Pero, además, se ha preguntado «¿Qué es la unidad del partido? ¿cambiar las cosas para que nadie cambie? ¿la unidad se basa en la generosidad de todos o la imposición de alguien? ¿Si no haces lo que yo digo y pones a quien yo digo, tienes primarias, y si no, no las tienes? ¿Eso es la unidad?», se ha preguntado.

Algunos sectores del socialismo extremeño apuntan que algunos compañeros de partido, sobre todo en Cáceres, se han sentido «ninguneados en estos meses» y subrayan el episodio del domingo en el congreso federal celebrado este fin de semana en Sevilla. Por la noche, se fueron a la cama pensando que Esther Gutiérrez entraría en la ejecutiva federal como secretaria de Educación y Formación Profesional y que Begoña García-Bernal también tendría un cargo. Por la mañana, se enteraron de que ninguna de las dos estaba en la lista, dado que había entrado Ana Fernández, diputada regional desde hace un año y ex concejal de Llerena.

Esther Gutiérrez, que fue consejera de Educación durante ocho años y alcaldesa de Zarza la Mayor, dijo ayer que el partido carece de unidad. Gallardo ha insistido hoy: «¿Qué es la unidad? ¿Hacer lo que yo digo y, si no, te monto unas primarias? No creo en eso. Creo en un partido al servicio de los ciudadanos, de militantes corrientes y no de élites. Vienen a cambiar el partido y lo estamos cambiando desde la generosidad. Participa más gente que nunca».

Gallardo defiende que ha «incorporado perfiles que venían de otras candidaturas, pero han entendido que lo importante no es el secretario general, sino que lo importante es el partido y a quien quieren cambiar es a Guardiola. Y con esto (las primarias) damos un balón de oxígeno a Guardiola. En lugar de hablar de Presupuestos (de la Junta) y mociones vamos a dedicar tiempo a nosotros mismos. Eso no es entendible por los ciudadanos».

El secretario general, de hecho, ha pedido «disculpas a los ciudadanos» porque el proceso de primarias hace que en el PSOE hablen de nuevo de ellos mismos en lugar de los asuntos que importan a los extremeños.

En Castuera, el jefe de los socialistas extremeños, ha considerado que «para algunos compañeros, los militantes no votaron bien. Pero estoy convencido de que votarán igual de bien y de forma reforzada frente a la derecha».

Gallardo ha defendido su tarea de estos meses en el partido y ha afirmado que ha quedado reflejado en el congreso federal de su partido, donde ha quedado aprobado que se tenga en cuenta la singularidad de los territorios en las políticas de financiación autonómica. «Hemos salido fuerte del congreso federal y estoy convencido de que saldremos más fuertes del regional», ha añadido.

Ha confiado en que él saldrá «reforzado del proceso interno» y ha agregado que «si no fuera por la convicción, la fuerza, las ganas y el apoyo, si considerara que soy un problema no estaría aquí, lo más importante es el PSOE». Ha reconocido que él no es lo importante y ha incidido: «que sepa la compañera Esther que lo importante no es ella». Lo importante es, ha insistido, el PSOE.