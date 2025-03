Miguel Ángel Morales: «Es impresentable el documento que insta a que no haya primarias en el PSOE»

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha mostrado muy crítico con el manifiesto anónimo que dirigentes y cargos socialistas ... han promovido contra las primarias a liderar el PSOE de Extremadura. Se trata de un documento enviado después de que se haya conocido que Esther Gutiérrez quiere optar a ese cargo frente a Miguel Ángel Gallardo. Buscan sumar adhesiones suficientes para evitar que la militancia vuelva a las urnas y ya cuenta con la firma de Rodríguez Osuna, Vergeles y Ana Fernández, entre ellos.

Sin embargo, Morales, el secretario provincial del PSOE en Cáceres ha dicho literalmente que se va a dejar la piel por intentar que el proceso sea limpio y sin presiones. «Me filtraron este martes un documento impresentable que insta a que no haya primarias. Por favor, la democracia es lo más sagrado. Ningún dirigente del partido tiene que coaccionar a nadie. Filtrar un documento así es muy feo. Es cuestionar las resoluciones del Congreso Federal, cuestionar el sistema federal y la democracia de este partido», ha afirmado esta mañana en Cáceres.

«Eso es muy grave. Esther Gutiérrez y Miguel Ángel Gallardo tienen el mismo derecho y el partido en la provincia de Cáceres va a facilitar todos los medios para que la militancia elija lo mejor. Y al que gane le pido ya que integre a todo el partido», ha indicado Morales. «Voy a criticar a aquellos que están cuestionando la democracia interna», ha añadido tras hacer alusión explícita al documento anónimo.

«Me molesta que se cuestione desde dentro del partido opciones libres de optar a una secretaría general. Es muy grave instar a que la democracia interna en el partido no prevalezca, es muy grave que si fueron compañeros estén instando a que la militancia no se exprese libremente. Este partido no es de nadie. Es de la militancia y por tanto tienen la palabra siempre», ha incidido.

Ha ido más allá. «No puede haber juego sucio, no puede haber nada que condicione ni que cuestione la democracia interna del partido y , por tanto yo voy a velar por eso. No puede haber injerencias ni presión».

Así ha puesto de manifiesto su enfado ante lo que está sucediendo en las filas socialistas. Lo ha hecho antes de mostrar su «respeto absoluto tanto al secretario actual que ganó hace unos meses como a la compañera Esther que piensa que tiene un proyecto ganador».

Morales ha preferido no posicionarse de forma explícita. «Evidentemente yo no voy a intervenir para nada porque tengo mis responsabilidades institucionales y a eso me voy a dedicar», ha indicado. Eso sí, sin dar un nombre concreto y apenas media hora antes de que la candidata Esther Gutiérrez hablara, ambos han defendido un discurso idéntico: el de la crítica a es documento que insta a que no haya primarias.

Luego, Morales ha asegurado que «Esther Gutiérrez es amiga personal antes de ser política» y ha añadido que algo ha tenido que ver él en sus nombramientos y en los cargos que ha ocupado. Ha sido alcaldesa de Zarza la Mayor, consejera de Educación en el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara y ahora es vicepresidenta primera de la Diputación. «Le agradezco la confianza, creo que es una mujer muy preparada, con mucha fortaleza, una mujer que tiene las ideas muy claras y que ella no va contra nadie. Quiere convencer a la militancia de un proyecto que tiene en la cabeza hace algún tiempo y ha dado el paso ahora», ha afirmado Morales, que ha asegurado que es una socialista de raza.

Según le ha explicado Gutiérrez, la decisión de presentarse ha sido fruto de «una reflexión de hace algún tiempo que se ha visto ahondada en lo que ella entiende que no ha habido en el Congreso Federal», el celebrado recientemente en Sevilla. «Según me dice viene de una reflexión profunda de la evolución del partido en estos últimos meses. La espoleta parece ser que ha sido el Congreso de Sevilla», ha reconocido.

Unión del partido

Sobre si hay unión en el PSOE, ha dicho que «en los partidos políticos nunca hay unión al cien por cien» y ha recordado que ya dijo que le hubiera gustado más unidad en el proceso anterior en el que se eligió a Miguel Ángel Gallardo como secretario general del PSOE en Extremadura.

Ha echado de menos que no haya integrado en su ejecutiva a representantes que dieron su apoyo a la candidata Lara Garlito, al apoyada por la provincia cacereña. «El que saca más votos tiene que saber que no solo se debe a los militantes que le han votado, sino a todos. La democracia hay que saberla entender y eso pasa por el respeto al diferente», ha dicho Morales.

Ante eso, ha hecho un llamamiento a la unión del partido y ha pedido que una vez que acabe este proceso estén integrados todos lo militantes. «Yo voy a decidir mi voto cuando corresponda, pero ahora mismo mi empeño es garantizar la democracia interna, que no haya ningún documento, que no se coaccione a la militancia, que no se inste a los secretarios generales de ninguna agrupación a que de alguna manera las primeras no son buenas. La democracia siempre es buena. Los militantes tienen derecho a expresarse en un proceso como quieran y les dé la gana», ha concluido.