Esther Gutiérrez: «Mi candidatura para liderar el PSOE no es ninguna pataleta»

La presentación de su precandidatura ha desconcertado al partido. Pocos sabían que la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, iba a ... dar un paso al frente, plantar cara al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y forzar unas nuevas primarias en menos de un año.

Muchos han entendido su decisión como muestra del hartazgo por el ninguneo que ha caracterizado la forma de hacer de Gallardo con la provincia cacereña, cuya última manifestación se ha producido en el congreso federal de Sevilla. En lugar de Esther Gutiérrez, consejera de Educación durante los últimos ocho años de gobierno socialista en Extremadura, la elegida como secretaria de Educación para la Ejecutiva federal ha sido una política de Llerena con una trayectoria mucho menor que la de la cacereña, la diputada Ana Fernández.

Pero Esther Gutiérrez rechaza que su decisión de presentar una precandidatura alternativa a la de Gallardo haya sido repentina y tenga que ver ni con la lucha entre provincias ni con lo ocurrido en Sevilla. «Mi candidatura para liderar el PSOE no es ninguna pataleta», afirma. «Yo ni siquiera sabía que mi nombre iba a estar sobre la mesa para entrar en la Ejecutiva federal. Sé que fue la ministra de Educación, porque me conoce y hemos trabajado muchos años juntas, la que lo dio, pero obviamente no podíamos entrar todos en ese órgano; igual que mi nombre, se dieron otros».

«He presentado mi candidatura porque quiero representar a los socialistas que no se sienten representados por Gallardo, como es mi caso», aclara. «El partido no está unido, ha habido oportunidades para la integración y no se han querido aprovechar. Yo no me siento identificada con un partido que funciona así, me resisto a que sea así y, por eso, tengo la valentía de dar un partido al frente».

Por eso, dice también, «mi decisión de presentarme no ha sido repentina». Como madre de familia monoparental que es, «he sopesado mucho dar el paso por lo que conlleva en lo personal y familiar, ya tengo problemas para conciliar, y he tomado una decisión reflexionada». Afirma que lo hace animada por compañeros que como ella no se sienten representados por la forma de gestionar de Gallardo, «ni por la forma ni por el fondo», y defiende que es posible un PSOE unido. «Si yo soy secretaria general, habrá integración siempre».

Un proyecto regional

Esther Gutiérrez valora la oportunidad de celebrar unas nuevas primarias que brinda la convocatoria del congreso regional, «porque somos un partido democrático», y la conveniencia además de celebrarlas de nuevo. «A quienes creen que no es el momento habría que preguntarles si creen que tenemos un partido unido», replica. «Las primarias son una oportunidad no para vencer, sino para convencer, y se superarán con integración después». Pero no tiene duda de la necesidad de volver a las urnas. «Extremadura se merece un proyecto sólido, ambicioso e ilusionante y esto solo es posible hoy con un partido unido que hoy no tenemos. Gallardo demostró en la conformación de la Ejecutiva regional que no sabe unir».

Afirma que la suya no es una candidatura cacereña, «esto es un proyecto regional», ni ella es la candidata de nadie, «ni de Ferraz ni de Morales, a mí no me maneja nadie; quien me conoce, lo sabe». Defiende su trayectoria política y su forma de hacer: «Puedo ser un revulsivo e inyectar ilusión y unión y voy a por ello. Por eso y solo por eso, esto no va de intereses personales, voy para adelante».