El PSOE celebrará sus segundas primarias en diez meses y decidirá entre Gallardo y Esther Gutiérrez

La presentación de Esther Gutiérrez como precandidata a la secretaría regional, enfrentándose a Miguel Ángel Gallardo, abre en canal al PSOE en Extremadura, que ... celebrará sus segundas primarias en diez meses, signo evidente del descontento interno con el actual líder.

Como ha adelantado HOY, la que fuera consejera de Educación durante ocho años, Esther Gutiérrez, ha presentado su precandidatura esta mañana para disputar la secretaría general de la federación regional a Miguel Ángel Gallardo.

La actual vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, cuyo nombre se barajaba para tomar las riendas del PSOE pero en Cáceres una vez que se celebre el congreso provincial, ha decidido finalmente dar el paso adelante con el que tanto se había especulado tras la posibilidad que abrió Pedro Sánchez al adelantar todos los procesos congresuales, y una vez conocido el descontento creciente entre las estructuras cacereñas con la poca atención que les brindaba Gallardo desde su elección.

En este sentido, las fuentes consultadas ponen como ejemplo que los dos extremeños que han entrado en la ejecutiva federal este fin de semana proceden de la provincia de Badajoz y que, hasta el último momento, esperaban que a Guillermo Fernández Vara le acompañara un cacereño. Se había barajado, de hecho, los nombres de la propia Esther Gutiérrez y de Begoña García-Bernal.

Además, distintas fuentes señalan a que muchos socialistas extremeños se han sentido «ninguneados» en estos meses.

Se da por hecho que Gutiérrez contará con el todo el respaldo que logró el pasado marzo la candidatura de Lara Garlito, que rozó el 44%. Pero al que añadirá también nuevos votos en la provincia de Badajoz, tanto entre los que se han sentido decepcionados con el secretario regional en este último año, como los que entonces se mantuvieron más al margen del proceso.

En cualquier caso, el actual secretario general y presidente de la Diputación de Badajoz sigue manteniendo su fortaleza en la provincia pacense, que ya evidenció el pasado mes de marzo, con el respaldo también de Antonio Rodríguez Osuna, que arrastra muchos apoyos en la numerosa agrupación de Mérida.

Visto bueno de Madrid

Respecto al apoyo o no de Ferraz a la figura de la exconsejera de Educación, las fuentes consultadas indican que aunque la candidatura de Gutiérrez no se puede afirmar que esté auspiciada por Madrid, Cáceres no se habría atrevido a dar este paso que sacude al partido en Extremadura sin con el conocimiento previo y el visto bueno de la dirección central para que se vuelva a decidir en el territorio por segunda vez en menos de un año, algo hasta ahora inédito.

En este sentido, las fuentes consultadas apuntan que el entorno de Esther Gutiérrez habría comunicado la intención al secretario de Organización, Santos Cerdán, y este no ha impedido la alternativa a Gallardo.

Sorpresa

El paso de Gutiérrez ha cogido por sorpresa a gran parte del partido, que no esperaba una candidatura alternativa. «No se había hablado nada, ni siquiera este fin de semana que hemos estado en el congreso de Sevilla se ha conocido su intención. Ha sido una auténtica sorpresa», valora una socialista con cargo relevante.

Sobre las razones de que el PSOE se vea abocado a un nuevo proceso de primarias en tan poco tiempo, un militante destacado ha opinado esta mañana tras conocer la candidatura: «Es evidente que el partido no está cosido».

«Si esto se ha cocinado con anterioridad a esta movida del congreso de Sevilla, yo no me había enterado del guiso», dice otro socialista de Badajoz.