En este pueblo de Extremadura puedes recorrer una de las calles más estrechas de España y descubrir un patio único

Situado en un rinconcito de su barrio judío, un patio conquista a todo el que lo visita gracias a sus más de seis mil cactus de todos los tamaños y especies. Aproximadamente dos minutos (a pie) más tarde, mientras recorres las callejuelas de la judería, te toparás con la segunda calle más estrecha de España: con sus apenas 50 centímetros de ancho ha seducido los corazones de quienes la visitan. Pero no son los únicos atractivos de este municipiosituado en el Valle del Ambroz, en Cáceres. Hervás se ha convertido en un auténtico icono turístico, logrando un decimosegundo puesto en los pueblos más buscados para una escapada rural.

Hervás, un paraje único

En pleno corazón de la judería de Hervás, donde las casas de entramado de madera guardan siglos de historia, te espera un paseo breve pero inolvidable. Un 'tour' para románticos y curiosos. En pocos metros, podrás recorrer una de las calle más estrechas de España y terminar en el singular patio de una vivienda que se ha convertido en atractivo turístico.

Este pasadizo singular que empieza cubierto por una vivienda y se abre al cielo al final. Es la Travesía del Morón, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1969, y es el lugar perfecto para que las parejas inmortalicen un beso entre sus muros centenarios. «Si estas por el barrio judío de Hervás y te topas como nosotros con este pintoresco callejón te aseguro que no te dejará indiferente», comenta un turista en 'Tripadvisor' que ha sido testigo del encanto de Hervás.

A tan solo dos o tres minutos a pie, otro rincón sorprende al viajero: el Patio de los Cactus, un vergel insólito que reúne miles de ejemplares de todas las formas y tamaños. Entre macetas, texturas y flores espinosas, este patio privado abierto a las visitas es un oasis inesperado en la sierra.

En menos de un cuarto de hora podrás descubrir dos joyas muy distintas, unidas por la magia de las callejuelas empedradas de Hervás. Además de estos dos grandes atractivos turísticos, Hervás esconde rincones que te recuerdan por qué Extremadura es tierra de contrastes: desde sus paisajes de sierra teñidos de verde en primavera hasta las callejuelas que parecen detener el tiempo. Una joya turística para muchos 'olvidada'.