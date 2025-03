El falso médico: «Donde yo tenga que hablar, hablaré»

El supuesto falso médico que fue contratado por el SES y vio a pacientes en Alagón del Río, Navaconcejo y Jaraíz de la Vera ... está a la espera de ser llamado como investigado por el juzgado número tres de Plasencia. Fue detenido por la Guardia Civil después de que hubiera sospechas de que estaba ejerciendo como facultativo sin serlo.

El diario HOY ha estado intentado contactar con Eduardo G. C. para darle la oportunidad de explicarse y este jueves ha respondido a las llamadas de este medio. Por teléfono, con una voz que evidencia que tiene más de 60 años, ha dicho que prefiere no hacer declaraciones a los periodistas. «Donde yo tenga que hablar hablaré, pero en los medios de comunicación, no», ha afirmado. Preguntado por si el lugar en el que hablará será el juzgado ha insistido en que no va a hablar con los medios.

Hasta ahora había sido imposible dar con él y, según ha podido saber este diario, el domicilio para notificaciones lo tiene en una localidad del norte de Cáceres, aunque tampoco ha detallado si actualmente vive en Extremadura. Está en libertad porque tras realizar el correspondiente atestado, la Guardia Civil consideró que no hay riesgo de fuga.

Según ha indicado el SES, le contrató el pasado 2 de mayo. Sin embargo, según las fuentes consultadas por este diario, habría estado ejerciendo con anterioridad. En concreto hizo guardias en el Punto de Atención Continuada de Jaraíz de la Vera el 28, 29 y 30 de abril.

Está en libertad porque la Guardia Civil consideró que no hay riesgo de fuga y está a la espera de ser llamado por el juzgado número 3 de Plasencia

Se trata de un espacio que atiende a vecinos de ocho poblaciones de la zona y además hizo la guardia en un fin de semana que era puente por el festivo del 1 de mayo, por lo que en La Vera había muchos visitantes incluso de otras regiones.

Además, también ha ejercido en los consultorios de Navaconcejo y Alagón del Río. Así ha sido hasta que empezó a levantar sospechas, el SES lo denunció y fue detenido por la Guardia Civil.

Ante esta situación, el Colegio de Médicos de Cáceres se personará como acusación contra Eduardo G. C. De hecho, fue esa entidad colegial la que confirmó al SES que no aparecía como colegiado en ningún punto del país (la supuesta colegiación que presentaba era de Ciudad Real), una comprobación que la Administración le pidió al Colegio que hiciera después de contratarlo, cuando le llegaron las sospechas.

Hay que recordar que, tal y como ya ha contado este diario, en junio de 2011 a Eduardo G. C. le impusieron seis meses de trabajo en beneficio de la comunidad por falsificar un título universitario de médico de la Universidad de Murcia.

Además, estuvo trabajando en varios centros de salud de Murcia y se hizo pasar por facultativo en varios consultorios del Sistema Andaluz de Salud de Huelva, un hecho por el que le condenaron a un año y medio de cárcel por intrusismo profesional.

Asimismo, no es la primera vez que presuntamente engaña al SES, pues fue admitido para poder realizar las oposiciones de facultativo de atención continuada convocadas en el año 2011 por la Junta, es decir, que los encargados de vigilar el proceso no se percataron de que realmente el supuesto falso médico no cumplía con los requisitos exigidos para dicha oposición y en la que era obligatorio aportar el título universitario.