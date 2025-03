El supuesto falso médico contratado por el SES ya fue condenado a año y medio de cárcel

El supuesto falso médico que contrató el Servicio Extremeño de Salud (SES) para pasar consulta en una localidad del área de Plasencia a principios ... de mayo ya estuvo condenado a año y medio de cárcel por intrusismo profesional. Se hacía pasar por facultativo y trabajó como médico en varios centros del Sistema Andaluz de Salud (SAS) de Huelva de 2009 a 2014.

Se trata de Eduardo G. C. y según indica el Colegio de Médicos de Cáceres al diario HOY, usaba un título falso de la Universidad de Murcia (UMU), unos hechos por los que también fue condenado en Cartagena.

Por su parte, el certificado de colegiación que presentaba era del Colegio de Médicos de Ciudad Real y, después de que la institución colegial médica extremeña haya hecho las correspondientes comprobaciones, ha confirmado al SES que «no aparece como colegiado en ningún lugar de España».

Además, antes de estar en el Sistema Andaluz de Salud y en el extremeño también trabajó en Murcia como médico, según desveló el periódico del grupo Vocento 'La Verdad'. Eduardo G. C. estuvo ejerciendo como facultativo en la región murciana al menos desde 2007, cubriendo bajas y sustituciones de verano en centros de salud.

El SES no se percató de todos estos antecedes y contrató al supuesto médico el pasado 2 de mayo para hacer sustituciones en el área de salud de Plasencia. En concreto, en un pueblo que por el momento no ha trascendido. Tanto el SES como el Colegio de Médicos extremeño no quiere hacerlo público para no alarmar a la población.

Según ha podido saber este diario ha estado contratado hasta este pasado jueves, cuando el SES lo apartó tras ser alertado por dos alcaldes de la zona que sospecharon del suspuesto médico.

Después de realizar las comprobaciones pertinentes, el SES detectó algunas incongruencias en la documentación, que se confirmaron falsas en los registros de colegiación disponibles y en el Ministerio de Sanidad. Ante eso ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil por intrusismo profesional y falsedad documental contra Eduardo G.C.

Revisión de los pacientes

El Consejo Extremeño de Colegios Profesionales de Médicos espera que «el SES investigue los tratamientos que haya podido hacer, los posibles diagnósticos y revise a todos los pacientes que ha visto estos días para comprobar que no corren riesgo».

También piden a la Junta de Extremadura que el SES se acoja a la legalidad que marca que los contratados tienen que presentar certificación de estar colegiados. «Nosotros tenemos base de datos en la que podemos saber si es médico o no, si tiene el título de especialista o no, si está inhabilitado por algún colegio o si tiene sentencias judiciales. Así que pedimos por favor que antes de hacer una contratación pidan la certificación a los colegios de Cáceres y Badajoz. Estamos a disposición de la Administración para estos casos y evitar estas situaciones», asegura Carlos Arjona, presidente del Colegio de Cáceres y del Consejo Extremeño de Colegios Profesionales de Médicos.