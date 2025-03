El presunto falso médico del SES, detenido por la Guardia Civil, ejercía en Alagón del Río y Navaconcejo

La Guardia Civil ha detenido al presunto falso médico contratado por el Servicio Extremeño de Salud en el área de Plasencia, concretamente, en las ... localidades cacereñas de Alagón del Río y Navaconcejo.

Precisamente, el Ayuntamiento de éste último municipio ha emitido una nota informativa en la que confirma que el falso facultativo estuvo prestando servicio en esta localidad del Valle del Jerte.

«Ante la gravedad de lo sucedido, queremos difundir la noticia al objeto de que quien pueda haberse visto afectado o tenga dudas de la atención recibida, pueda emprender las acciones que estime conveniente, a la vez que pedimos prudencia con los tratamientos o medicamentos que pueda haberles recetado, por lo que, en caso de duda, recomendamos asistir de nuevo a consulta médica», subraya el Ayuntamiento.

Tras la denuncia interpuesta por el SES, los agentes de la Benemérita han detenido a Eduardo G. C.. El hombre está siendo investigado por los delitos de falsedad en documento oficial e intrusismo profesional. Se trata de un sexagenario que ha quedado en libertad a la espera de ser llamado por la autoridad judicial, informa el Instituto Armado.

Ahora el SES va a realizar un seguimiento y revisar los tratamientos prescritos por este falso profesional médico. En pocos días, se mandará un nuevo facultativo al centro sanitario donde prestó servicio el sospechoso.

El Colegio de Médicos de Cáceres se personará como acusación en el caso. Lo hará «en defensa del sistema sanitario y contra el instrusismo profesional», en palabras de Carlos Arjona, presidente del organismo colegial. «Lo haremos como en casos anteriores y pediremos responsabilidad por los tratamientos erróneos que pueda haber puesto».

«Sucede esto porque no se pide a los Colegios de Médicos la certificación de que todos los documentos presentados son reales» Carlos Arjona Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres

Arjona lamenta lo sucedido y asegura que este tipo de situaciones «suceden porque, a pesar de ser obligatorio por ley, no se pide a los Colegios Oficiales de Médicos en Extremadura la certificación de que todos los documentos presentados son reales».

El presidente del organismo cacereño explica que las bases de datos de los distintos colegios de médicos del país están conectadas y a través de una simple búsqueda pueden saber en cuestión de minutos qué títulos tiene realmente un profesional, si ha sido sancionado en otra comunidad e incluso si está perseguido por la policía o tiene antecedentes penales.

Este sistema de detección ya les ha servido antes para detectar irregularidades en otros casos y cita el ejemplo de un profesional que venía a Extremadura desde Coruña y estaba siendo buscado por una irregularidad en Alemania. Asimismo, el Colegio de Médicos de Cáceres descubrió que otro individuo procedente de Lationamérica estaba siendo buscado por las autoridades policiales de su país.

Según fuentes del SES, aunque han actuado los mecanismos de control, se revisarán los procedimientos para aumentar la seguridad.

Condenado por intrusismo

El investigado pasaba consulta en una localidad del área de Plasencia a principios de mayo ya estuvo condenado a año y medio de cárcel por intrusismo profesional. Se hacía pasar por facultativo y trabajó como médico en varios centros del Sistema Andaluz de Salud (SAS) de Huelva de 2009 a 2014.

Según indica el Colegio de Médicos de Cáceres al diario HOY, usaba un título falso de la Universidad de Murcia (UMU), unos hechos por los que también fue condenado en Cartagena.

Por su parte, el certificado de colegiación que presentaba era del Colegio de Médicos de Ciudad Real y, después de que la institución colegial médica extremeña haya hecho las correspondientes comprobaciones, ha confirmado al SES que «no aparece como colegiado en ningún lugar de España».

Además, antes de estar en el Sistema Andaluz de Salud y en el extremeño también trabajó en Murcia como médico, según desveló el periódico del grupo Vocento 'La Verdad'. Eduardo G. C. estuvo ejerciendo como facultativo en la región murciana al menos desde 2007, cubriendo bajas y sustituciones de verano en centros de salud.

El SES no se percató de todos estos antecedes y contrató al supuesto médico el pasado 2 de mayo para hacer sustituciones en el área de salud de Plasencia. En concreto, en un pueblo que por el momento no ha trascendido. Tanto el SES como el Colegio de Médicos extremeño no quiere hacerlo público para no alarmar a la población.

Según ha podido saber este diario ha estado contratado hasta este pasado jueves, cuando el SES lo apartó tras ser alertado por dos alcaldes de la zona que sospecharon del suspuesto médico.

Después de realizar las comprobaciones pertinentes, el SES detectó algunas incongruencias en la documentación, que se confirmaron falsas en los registros de colegiación disponibles y en el Ministerio de Sanidad. Ante eso ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil por intrusismo profesional y falsedad documental contra Eduardo G.C.