La fábrica de diamantes sintéticos que ya tiene Diamond Foundry en producción en Trujillo. Hoy

La factoría de microchips de Diamond Foundry transformará los diamantes que ya produce en Trujillo

El proyecto de la multinacional estadounidense, que ya tiene activa la fábrica de lingotes sintéticos, recibirá 750 millones del Gobierno central a través del Perte

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

Trujillo acogerá un nuevo paso en la cadena de valor de los semiconductores. La multinacional estadounidense Diamond Foundry dobla su apuesta por Extremadura y ... levantará una factoría de producción de componentes para microchips que servirá de complemento a la fábrica de diamantes que tiene activa desde principios de año en la localidad cacereña.

