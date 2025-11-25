La tecnológica Diamond Foundry invertirá 2.350 millones para una fábrica de chips en Cáceres

La primera fábrica de diamantes sintéticos de Europa está en Cáceres. Concretamente en Trujillo, donde emplea a unas 40 personas actualmente que desde el mes ... de enero comenzaron a producir las primeras piezas en fase de prueba. Ahora la tecnológica estadounidense Diamond Foundry ha dado ahora un paso más en España y ha firmado una alianza con el Gobierno -que se ratificará este martes en Consejo de Ministros- para invertir 2.350 millones de euros en una segunda fábrica de alta tecnología que también se instalará en Trujillo, según avanza este martes El País y confirmaron fuentes gubernamentales a este periódico.

El acuerdo se firmará con la Sepi digital (SETT, Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica), convirtiéndose así en la mayor operación que ha hecho el brazo inversor del Ministerio de Transformación Digital desde su creación por el exministro José Luis Escrivá hace casi dos años. Según confirman fuentes del Gobierno, la Sepi digital desembolsará 753 millones de euros del Perte chip y la compañía estadounidense pondrá otros 1.600 millones para este proyecto, que está presupuestado hasta 2029.

El proyecto se financiará a través del Perte chip tras el fracaso de la inversión de Broadcom en España

El Perte chip tenía un objetivo que no se ha cumplido: la inversión de 1.000 millones de Broadcom para instalar una fábrica de semiconductores en España. Así que esta operación podría dar sentido a unos fondos europeos que buscan inversiones millonarias privadas en industria tecnológica en suelo europeo. En este caso se trata de una compañía estadounidense participada por Fidelity y respaldada por inversores como el actor Leonardo DiCaprio que producirá diamante monocristalino como sustrato para hacer chips de alto rendimiento. Los semiconductores son un material clave en aplicaciones de inteligencia artificial (IA), defensa, automoción y microelectrónica y la UE trata de establecer alianzas para dejar de depender de los chips de China y EE UU para esta industria.

La fábrica dará empleo a 500 personas de forma directa, a los que se sumarán otros 1.500 empleos indirectos. En la primera ya produce diamantes desde principios de año con aplicaciones de joyería -un material idéntico pero más sostenible que los diamantes naturales-, pero también para uso industrial como chips y óptica. Además, la planta se abastece de energía 100% renovable a través de Iberdrola.