Los extremeños hacen acopio de combustible al prever nuevas subidas de precios

Colas de vehículos en las gasolineras. «Dos veces he ido a echar gasolina esta semana al salir de trabajar y no lo he hecho porque había muchísima gente», explicaba ayer por la tarde un vecino de Badajoz mientras, esta vez sí, esperaba pacientemente para repostar.

La previsión de que la escalada en los precios de los carburantes continuará en los próximos días está provocando que los extremeños quieran llenar los depósitos de sus coches antes de que el combustible sea más caro. «Llegaremos a los dos euros», decía el domingo Juan Carlos desde detrás del volante de su taxi. Cada vez parece más factible que se cumpla esa previsión. «Si yo tuviera que vender mañana (por hoy) manteniendo mi margen tendría que poner el litro de diésel a 2,08 euros», apunta Fernando Mena, presidente de Aresex (la asociación regional de estaciones de servicio). Noticias Relacionadas Los extremeños ya pagan el combustible a más de 2 euros el litro Tania Agúndez Los portugueses aún compran gasolina y butano en Badajoz pese al alza de precios José M. Martín Sin embargo, ayer el gasoil costaba en Extremadura, según la media que establece el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica, 1,714 euros por litro y la gasolina 1,766. «Estamos vendiendo sacrificando nuestro beneficio», insiste Mena, que cree que si esta escalada de precios se mantiene en el tiempo puede que haya gasolineras que prefieran cerrar para no verse obligadas a vender a pérdidas. Por el momento, las estaciones de servicio extremeñas se resisten a que sus tablas de precios marquen los dos euros. «Es algo que no ha sucedido nunca», expone el presidente de Aresex. En otros puntos del país ya está pasando. Esta semana alguna gasolinera del País Vasco ya ofrecía el litro de gasolina 98 a 2,012 euros. Una imagen que contrasta con los precios a los que estuvieron los carburantes, en algunos casos por debajo del euro el litro, durante el primer confinamiento de la pandemia. En euros 10 euros más caro que hace un mes es llenar el depósito de un turismo de gasolina 95

12,5 euros más cuesta un depósito de 50 litros de gasóleo A que en la semana del 7 de febrero Algunos puntos de venta extremeños se aproximan a esas cifras, ayer ya se encontraba el diésel a 1,889. Y es que el gasoil se está encareciendo más que la gasolina. Ambos carburantes están a la par en muchos puntos de venta y en algunos el gasoil A supera en precio a la gasolina 95. 25 céntimos en un mes Los carburantes se han venido encareciendo durante el último año, pero el repunte de estos días viene motivado por la invasión rusa de Ucrania. De los 25 céntimos que ha subido el precio del diésel en el último mes, cerca de 20 céntimos lo ha hecho en siete días. La evolución en la gasolina es muy parecida, está 15 céntimos más cara que al inicio del mes y 20 más que en la semana del 7 de febrero. Ese incremento supone que llenar un depósito sea entre 10 y 12,5 euros más caro que hace un mes. «Para mañana (por hoy) se espera un ligero descenso en los precios mayoristas vinculados a las informaciones que apuntan a una negociación entre Ucrania y Rusia», señala Mena, que tampoco descarta que si el conflicto se prolonga los precios de los carburantes superen los dos euros. Por el momento, los extremeños están llenando sus depósitos. Y las colas en las gasolineras no solo se ven en las ciudades. Agricultores y ganaderos, aprovechando que la lluvia dificulta las tareas agrarias, han acudido estos días a repostar sus vehículos. Algunos puntos de venta de la región se aproximan ya a los dos euros el litro que ha alcanzado la gasolina 98 en otros puntos de España Porque uno de los sectores que está pagando de forma directa la subida del precio de los carburantes es el de los agricultores que, junto con los transportistas, temen por un lado el desabastecimiento y por otro que el incremento siga siendo constante en los próximos días. Una situación que se ve alimentada por mensajes de Whatsapp que llegan a los grupos y que alertan, sin citar una fuente fiable, de una fuerte subida esta semana o de los problemas que puede acarrear la huelga de transportistas programada para el próximo 14 de marzo. Ampliar Juan Carlos Carmona llena el depósito de su E. Domeque Al contrario, ese paro en el transporte es visto desde Aresex como una buena opción de reducir el consumo y así rebajar la presión que la alta demanda provoca en los precios. En cualquier caso, el encarecimiento de los carburantes está disparando los costes en el campo extremeño y los dueños de las explotaciones creen que pueden ahorrar comprando estos días. Juan Carlos Carmona, agricultor en Don Benito llenó ayer su depósito. Desde el pasado 17 de febrero el incremento en el precio ha sido de casi 50 céntimos por litro para el gasóleo B (el especial agrícola). «En un solo día, cinco céntimos», aporta. Él resume el sentir de los agricultores con una palabra: incertidumbre. Algo que se suma a la difícil coyuntura que están viviendo con la sequía. Psicosis «La situación es de psicosis, la gente está llenando los depósitos; quizás cuando la demanda sea menor puede haber una bajada», asevera Francisco José García-Camacho, gerente de la distribuidora de gasóleos García-Camacho, que cuenta con cuatro estaciones de servicio en Don Benito y Medellín. «No se espera desabastecimiento, además cada país tiene una reserva estratégica; pero cualquier noticia puede generar ese miedo y desde principios de este mes se ha notado mucha demanda», aclara. En ese sentido, la mayoría de gasolineras han detectado este mes un incremento de los clientes. En el caso de los agricultores es, en su mayoría, para su almacenamiento. «Están repostando por miedo, pero más que a quedarse sin combustible lo hacen por si sigue subiendo el precio», advierte García-Camacho. El incremento de la demanda entre los agricultores se ha dejado notar también en la Cooperativa del Campo San Miguel, en Vivares, donde su gerente Antonio Toro certifica que hay mayor trasiego, sobre todo desde el lunes. «Tengo más consumo, muchos clientes están llenando sus garrafas homologadas viniendo desde distintas localidades», explica. Precisamente el lunes llegó a tener colas de varios coches porque había tractores llenando. En su caso, el precio era ayer de 1,509 euros por litro para el gasóleo A y de 1,052 para el B. Uno de los precios más asequibles de la comarca, aunque ya avisa que va a subir en los próximos días.

