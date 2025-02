Los extremeños ya pagan el combustible a más de 2 euros el litro

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 10 de marzo 2022, 11:46 | Actualizado 15:08h. Comenta Compartir

El incremento del precio del carburante sigue agudizándose, haciendo mella aún más en los bolsillos de los extremeños. Esa imparable escalada ha marcado este jueves 10 de marzo otro nuevo récord. La subida del coste del combustible, que no tiene visos de detenerse, ha hecho que se sitúe por encima de los dos euros el litro, algo que según indicó Fernando Mena, presidente de Aresex (la asociación regional de estaciones de servicio), no había sucedido nunca. Este jueves se pueden ver tablas en algunas gasolineras extremeñas que marcan precios que superan ese importe.

Los conductores encuentran ya estas cifras en la estación de servicio Mirat, ubicada en la calle Gil Cordero de Cáceres, en pleno centro de la ciudad. Es una de las primeras gasolineras extremeñas en vender el combustible a este precio. A este espacio corresponde la imagen que acompaña a esta información. En sus tablas de precios se recoge que el gasoil se dispensa a 2,03 euros el litros y el gasoil premium a 2,09 euros. La gasolina 98 también ha superado ya la barrera de los 2 euros y se sitúa en 2,11 euros el litro. Se ha alcanzado así máximos históricos, ya que son valores que no se habían visto hasta ahora. La gasolina 95, en cambio, se mantiene por el momento por debajo y está en 1,95 euros.

Era algo previsible. Mena ya había avanzado hace unas jornadas esta evolución. Hasta ahora, apuntaba, para mantener el precio por debajo de los dos euros recortaban en su margen de ganancia. «Estamos vendiendo sacrificando nuestro beneficio», apuntaba. Incluso, asegura que si esta situación se mantiene en el tiempo puede que haya gasolineras que prefieran cerrar para no verse obligadas a vender a pérdidas.

El aumento de la demanda empujada por la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia así como el ascenso del precio del barril de petróleo, que se ha visto aún más afectado por la invasión de Rusia a Ucrania, han provocado que los precios del combustible se hayan disparado en las últimas semanas.

El transporte, con la soga al cuello

El sector del transporte, que depende directamente del combustible, es uno de los primeros y de los que más se ha resentido ante su desorbitado precio. Cabe recordar que más del 40% del coste en un porte es el carburante. Ese encarecimiento continuo impacta negativamente en su actividad y ahoga a los profesionales del volante. Por esta razón, desde el colectivo piden la moderación de los precios.

Recuerdan, además, que las empresas de transporte en carretera ya pueden trasladar el incremento de los costes del combustibles a las empresas cargadoras cuando ese aumento sea más de un 5%. Así, viene recogido en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y publicado en el BOE el día 3 de este mismo mes. En él se fijan normas específicas para hacer frente a diversos problemas que afectan al sector, entre los que destaca el incremento del precio del combustible. Así, se establece la revisión del precio del servicio cuando varía el precio del carburante entre el momento de la contratación y el de la efectiva realización del transporte. Se fija, además, el umbral a partir del cual es exigible la revisión, que es del 5% salvo que las partes hubieran pactado uno menor. «Algunos transportistas ya lo están aplicando, porque en las condiciones actuales no se puede realizar el servicio si no se trasladan esos incrementos al cliente», expone Alonso Sánchez, secretario general de Asemtraex (Asociación de Transportistas Extremeños), una de las asociaciones de transportistas de la región.

«La subida incontrolada de los precios en los carburantes no es real, ya que el gasóleo que se vende a día de hoy está contratado y pagado hace seis meses. Se están generando así unos beneficios bestiales a costa de la demanda del sector del transporte, que depende sí o sí del carburante», señala Sánchez. «Esos precios hacen inasumibles los transportes de mercancías y de personas», añade.

Desde AGT (Agrupación Gremial de Transportistas de Extremadura), prevén un colapso del sector si no se interviene el mercado. «Muchas empresas se verán obligadas a parar, porque es imposible asumir el sobrecoste que se ha generado», explica Mario Aza, secretario general de AGT.

«Ya hay empresas que ya han parado la flota porque en esta situación es inasumible» Alonso Sánchez Secretario general de Asemtraex

«No se trata de ganar menos, se trata de que incluso los transportista pierdan porque no compense» Mario Aza Secretario general de AGT

«En este país ya han parado las grandes fábricas de acero y muchas empresas que dependen de la electricidad. Ya hay negocios de transporte que han parado la flota, incluso aquí en Extremadura, como por ejemplo empresas que llevan tierra a las que no les sale rentable mover los vehículos. Y como siga así la situación en este país acabará todo parado porque no hay más opción», puntualiza Sánchez. «Esto ya no se trata de ganar menos, se trata de que incluso pierdan dinero porque no compensa», agrega por su parte Mario Aza.

El secretario general de AGT recuerda que en el último año las empresas de transportes se están enfrentando a un aumento del 48% en el precio de los carburantes, «lo que supone unos 2.400 euros más al mes, dependiendo del vehículo», manifiesta. Para compensar esta situación, recuerda, deberían repercutir en los precios del transporte, algo que de momento a nivel general no se contempla. «Los transportistas tendrían que subir sus precios, algo que ni la mayoría hace ni la mayor parte de los clientes va a permitir», manifiesta.

Ante el temor de que la escalada en los precios de los carburantes continúe en los próximos días, los extremeños están llenando los depósitos de sus coches. De hecho, estas últimas jornadas se han podido ver colas de conductores en algunas gasolineras de la región para surtir a los vehículos de combustible antes de que sea más caro.

