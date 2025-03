Extremadura es la única región que no cae respecto a la renta europea, pero sigue sin converger

Extremadura es la única comunidad autónoma española que en la serie histórica reciente ha mantenido su misma renta por habitante en relación con la media ... europea. Pese a ello, continúa lejos del nivel estimado para lograr la convergencia con otros territorios de la UE.

El servicio de estadística de la Comisión Europea, Eurostat, publicó la pasada semana los datos actualizados de producto interior bruto (PIB) por regiones y su relación con la media comunitaria. Las últimas cifras corresponden al ejercicio 2022, en el que se afianzó la recuperación económica tras la pandemia.

Los datos de Eurostat se publican según el estándar de poder adquisitivo (PPS en inglés), un parámetro que permite eliminar las diferencias de precios entre los países y por tanto facilita las comparaciones. Estas cifras de PIB por habitante son las que emplea la Unión Europea para establecer el reparto de los fondos estructurales, entre los que destacan el Feader, el Feder y el Fondo Social Europeo.

El valor de referencia que emplea la Comisión Europea para calcular el grado de convergencia está fijado en el 75% de la renta media comunitaria. Las regiones por debajo de esa cifra, como Extremadura, tienen acceso a más ayudas y a condiciones más flexibles de financiación (por ejemplo, con el porcentaje que deben destinar a determinados fines), pero con el objetivo de que mejoren su posición y se equilibre la capacidad de renta entre los países de la UE.

La estadística demuestra que tras varias décadas de financiación europea preferente Extremadura no sólo no está cerca de alcanzar la renta media comunitaria, sino que en los últimos años se ha alejado aún más de la convergencia europea, aunque tras la pandemia ha logrado remontar posiciones.

Según Eurostat, la renta por habitante de la región está actualmente en 23.000 euros (en términos PPS), lo que supone un 65% de la media europea. Es el mismo porcentaje que en 2011, año hasta el que se remonta la estadística, aunque en aquel momento el valor extremeño era de 16.800 euros.

Con la crisis económica la comunidad perdió posiciones hasta caer al 63% de la renta media de la UE en 2014, aunque tras eso inició una recuperación que le permitió llegar al 68% en 2017. En los dos ejercicios siguientes experimentó sendas caídas de un punto, pero el desplome llegó en 2020 con la pandemia, cuando bajó al 62%. Tras esto volvió a remontar, hasta el citado 65% en 2022.

La evolución de la región ha ido de la mano del conjunto del país. Las subidas y bajadas que se han producido desde el inicio de la serie se dan también en el resto de comunidades autónomas. Pero la región es la única que mantiene en 2022 el mismo nivel de renta por habitante respecto a la media comunitaria que tenía en 2011. Todas las demás están actualmente peor que once años antes.

De hecho, Extremadura ya no está a la cola del país en renta media en comparación con el promedio de los 27 países de la Unión Europea. Andalucía está por detrás con el 64%. También están por debajo del nivel de convergencia la Comunidad Valenciana (74%), Murcia (71%), Canarias (68%) y Castilla-La Mancha (69%). Las tres primeras estaban en 2011 por encima del 75%.

En el otro extremo, aunque también muestran peores datos que en el año 2011, se encuentran las comunidades más ricas del país. Madrid encabeza la lista con un estándar del 117% de la renta europea, seguida de País Vasco (109%) y Navarra (103%). Son las tres únicas regiones españolas que superan la media comunitaria.

Estas cifras evidencian que las comunidades españolas no están logrando converger con la media europea a pesar de las ayudas recibidas. Algo que contrasta con lo ocurrido en países como Portugal. En el año 2011, las regiones de Alentejo y Centro, limítrofes con Extremadura, se situaban en el 71% y 66% de la renta media comunitaria. En 2022 han llegado al 73 y 67%, subiendo sus posiciones.

También han mejorado notablemente zonas del este de Europa, como es el caso de regiones de Polonia y Rumanía que en 2011 tenían peor renta relativa que Extremadura y que actualmente están por encima. Aunque hay casos en los que se ha dado el efecto contrario, como en cuatro territorios del sur de Italia (Sicilia, Calabria, Campania y Puglia) que estaban por encima o a la par de la región y que ahora están por debajo.

Crisis financiera y covid

El hecho de que la región no escale posiciones respecto a la renta europea no quiere decir que no haya crecido en estos años, sino a que lo hace a un ritmo más lento que otros territorios de la UE.

En cifras absolutas, el Producto Interior Bruto (PIB) extremeño era de 17.737 millones de euros en el año 2011, pero se redujo en casi 700 millones el ejercicio siguiente. La comunidad, como el resto del país, notó con dureza los efectos de la crisis financiera, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se registró un crecimiento de la economía.

Tras tres años sin apenas cambios, la senda alcista se inició en la comunidad en 2015, cuando el PIB autonómico pasó de 17.900 millones de euros, en línea con la recuperación del país. A partir de ese momento el crecimiento fue constante, aunque con una cierta ralentización en 2019, hasta llegar a la pandemia de covid.

En 2020 la región retrocedió en más de 1.600 millones de euros, en consonancia con el resto de comunidades autónomas, pero de una forma menos severa. Se achaca a la importancia que tiene en la economía extremeña el sector primario, que mantuvo su actividad e incluso creció durante la pandemia. Esto hizo que con el inicio de la recuperación la comunidad incluso superase en 2021 los niveles de PIB de 2019, algo que sólo se repitió en Aragón, Castilla-La Mancha y Murcia, una cuestión que explica en parte por qué la región mantiene la misma renta por habitante que en 2011 mientras que otros territorios bajan. Y en 2022 volvió a subir hasta 22.530 millones de euros, el valor más alto de Extremadura de la serie estadística.

Entre crisis y pandemias, de 2011 a 2022 el PIB extremeño creció un 27%. En ese mismo periodo, el PIB de los 27 países de la Unión Europea subió un 40%, según Eurostat. La región crece, pero a un ritmo más lento, y por eso no consigue acercarse a la renta media comunitaria.