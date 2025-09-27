HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de una reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. HOY

El Gobierno regional desbloquea el proyecto de ley de la primera universidad privada de Extremadura

El Ejecutivo extremeño justifica ante la Asamblea la ausencia de un informe consultivo en el expediente y pide tramitar la norma en una sola votación

Juan Soriano

Juan Soriano

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:32

La Junta de Extremadura desbloquea la tramitación del proyecto de ley para la creación de la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde), que sería el ... primer centro universitario privado de la región. El Consejo de Gobierno, reunido de forma extraordinaria el pasado jueves, decidió remitir al Parlamento regional un escrito para continuar adelante con el procedimiento y además pidió que la norma se someta a la aprobación de la Cámara en una sola votación. De aceptarse, la aprobación podría llegar en el pleno ordinario del 9 de octubre.

