Extremadura afronta el puente del Pilar con una ocupación del 60% en los alojamientos rurales En las carreteras la principal incidencia se localiza en el viaducto de la A-5 sobre el Guadiana en Mérida, debido a los trabajos para reparar las juntas de dilatación

R. H. Sábado, 11 de octubre 2025, 10:04 | Actualizado 10:10h. Comenta Compartir

Los alojamientos de turismo rural en Extremadura registran una ocupación del 60 por ciento de media en el fin de semana largo del Pilar. Además de en la región extremeña, la celebración del 12 de octubre se traslada al lunes en Andalucía, Aragón, Asturias y Castilla y León. Durante el puente, la ocupación es mayor en la provincia de Badajoz, con un 65% de las plazas reservadas, y un 55% en las casas y hoteles rurales de la provincia de Cáceres, según los datos que maneja la Federación Extremeña de Turismo Rural (FEEXTUR).

Vigilancia del tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una serie de medidas especiales de regulación del tráfico con motivo de los desplazamientos del puente con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Unas medidas que también tienen en cuenta que, en algunas comunidades autónomas como Madrid el lunes es no lectivo para los escolares, lo que puede provocar más desplazamientos que en un fin de semana normal.

Puente de la A-5 en Mérida

En Extremadura, una de las incidencias viarias que está provocando retenciones son los trabajos en la A-5 para sustituir las juntas de dilatación del viaducto sobre el Guadiana a la altura de Mérida. Entre los kilómetros 341,6 y 343,2 de la autovía del Suroeste, los vehículos que circulan en sentido Madrid tienen que desviarse al carril habilitado en el sentido controlario, al estar cortada la calzada del otro lado.

En otros puntos del país, el aumento de los desplazamientos hará que la DGT abra carriles reversibles en sentido contrario al habitual, en aquellas carreteras donde las condiciones de seguridad lo permitan.

Ampliar Circulación este sábado en la A-5 en Mérida, a la altura del viaducto sobre el Guadiana.

Seguimiento en tiempo real

Los Centros de Gestión de Tráfico de las zonas afectadas realizan un seguimiento de los desplazamientos por carretera en tiempo real, en comunicación directa con los agentes de la Agrupación de Tráfico y con personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, ante cualquier incidencia que pueda surgir.

Además, se paralizan las obras en carretera, se limitará la celebración de pruebas deportivas, se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

Para evitar posibles retenciones, Tráfico recomienda «siempre, antes y durante el viaje», informarse del estado de la red viaria a través de todos los canales de comunicación de los que dispone, «para poder evitar imprevistos y utilizar itinerarios alternativos en caso necesario».