El puente propicia una ocupación media del 95% en Mérida, con lleno para este sábado

«En Mérida va a ser difícil encontrar cama este sábado». Toni Gómez, director del hotel AZZ Mérida Medea (antiguo Tryp Medea, el que más ... plazas tiene de la ciudad, con 252) y Daniel de Lamo, director del Parador, coinciden. En el hostal Las Abadías, en la Zona Norte, se produce el mismo análisis. El lleno está prácticamente asegurado, si hablamos de ocupación hotelera, para esta jornada sabatina, una de las tres que ofrece el puente del Pilar o del 12 de octubre.

El diagnóstico muy positivo para el sector hostelero en la capital de Extremadura se extiende mucho más porque se apunta como dato medio de ocupación para estos tres días el del 95%. Un dato magnífico.

El lunes es fiesta en las comunidades vecinas de Andalucía y en Castilla y León y aunque es oficialmente laborable en Madrid no es lectivo, esto es, no hay clases, «y eso seguro que va a provocar que muchos madrileños se planteen venir a Mérida», detalla a este diario Toni Gómez, directora desde hace mayo del año pasado del AZZ Mérida Medea y 23 años trabajadora del hotel.

Demanda que absorbe oferta

Con esa experiencia, subraya que «estamos muy contentos porque vamos a tener un puente de octubre muy bueno. No solo eso. El año se va a cerrar con datos de ocupación históricos porque, por ejemplo, el pasado mes de agosto, fue el mejor agosto que he conocido en cuanto a clientes».

Mérida «tiene mucho tirón y si encima las fechas en las que caen los puentes son favorables, como que sea festivo el lunes, ayuda mucho más», relata la directora de este hotel quien admite que establecimientos como el que dirige cada vez tiene más competencia directa en los apartamentos turísticos, que han crecido mucho en los últimos dos años.

Con todo, de momento, la demanda de camas absorbe el incremento de la oferta disponible en la ciudad, puntualiza la responsable del hotel AZZ.

Ampliar Un grupo de turista mira la información sobre el Puente Romano. J. M. Romero

«El cliente procedente del asiático ha aumentado bastante en los últimos meses», analiza Daniel de Lamo, del Parador, antes de agregar que el cliente nacional sigue respondiendo. «Los datos de ocupación va a ser mejores cuando acabemos 2025 que los del año pasado, que ya fueron muy buenos», anticipa el director del Parador Nacional en conversación con HOY.

Especifica que las personas que se alojan en Mérida asumen la subida del coste de los alojamiento y lejos de reducir días de pernoctación estos suben pero reducen por contra otro tipo de gastos, como los de alimentación.

Hay que recordar que nos nuevos hoteles situados en el centro aportan otras 65 habitaciones para uso turístico en Mérida.

Son el Alora Hotel, que abrió sus puertas a principios de septiembre, con 55 habitaciones en la calle Paseo de las Artes y los Oficios, cerca del Teatro Romano. El otro es el Mirador del Guadiana, a punto de abrir, con diez habitaciones en la calle Constantino.

Según la encuesta de ocupación que publica de forma periódica el Instituto Nacional de Estadística, Mérida cuenta con unos treinta establecimientos abiertos, con alrededor de un millar de habitaciones y unas 2.200 plazas disponibles. Estas cifras oscilan a lo largo del año en función de la temporada.