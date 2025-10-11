HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una mujer espera a su acompañante para alojarse en los apartamentos Lusitana, en pleno centro. J. M. Romero

El puente propicia una ocupación media del 95% en Mérida, con lleno para este sábado

Los reclamos turísticos de la ciudad y que sea festivo el lunes en regiones como Andalucía y Castilla y León impulsan una alta demanda de camas durante tres días

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:14

«En Mérida va a ser difícil encontrar cama este sábado». Toni Gómez, director del hotel AZZ Mérida Medea (antiguo Tryp Medea, el que más ... plazas tiene de la ciudad, con 252) y Daniel de Lamo, director del Parador, coinciden. En el hostal Las Abadías, en la Zona Norte, se produce el mismo análisis. El lleno está prácticamente asegurado, si hablamos de ocupación hotelera, para esta jornada sabatina, una de las tres que ofrece el puente del Pilar o del 12 de octubre.

El puente propicia una ocupación media del 95% en Mérida, con lleno para este sábado