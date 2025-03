Ampliar Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera y portavoz de la Diputación de Cáceres. HOY

Esther Gutiérrez: «Si no fuera por las instituciones provinciales los pueblos estarían abandonados» La portavoz de la Diputación de Cáceres replica a la Junta que no entrega 6 millones para el programa de colaboración de empleo porque no se tienen en cuenta sus aportaciones