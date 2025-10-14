Una española descubre en Bali un 'pedacito' de Extremadura: «¿Por qué viajamos tan lejos si lo tenemos en casa?» Esta organizadora de viajes ha puesto en valor Extremadura al comparar un rincón de Bali con nuestra tierra

Que Extremadura esconde rincones mágicos y dignos de admirar no es ninguna novedad. Nuestra tierra es rica en paisajes que parecen sacados de una postal, en tradiciones que se mantienen vivas y en una autenticidad que enamora a quien la pisa. Sin embargo, a veces hace falta viajar miles de kilómetros para darnos cuenta de lo que tenemos... O eso al menos es lo que le ha ocurrido a una española que, desde Bali, encontró un pedacito de Extremadura en plena selva balinesa. Su reflexión se ha hecho viral por un simple motivo: nos recuerda que, a veces, lo extraordinario está más cerca de lo que pensamos.

Leyre Gómez, organizadora de viajes, cuenta con más de 50.000 personas en la red que siguen cada una de sus aventuras, por eso ha querido poner en valor nuestro país, concretamente nuestra tierra, en uno de sus últimos viajes.

«¿Alguien me puede explicar por qué nos venimos hasta Bali para venir a estas pozas cuando las tenemos en España?», comienza preguntándose desde Gembleng Waterfall, una cascada escondida en la selva balinesa. «En Extremadura, que por cierto hay que aprender a valorar esas tierras porque son genial, la comida y todo lo que hay para ver, existe un lugar que se llama la Garganta de los Infiernos, que además se parece bastante«, explica la viajera.

«Evidentemente no hay una cascada tan grande, pero las pozas las tenemos. Es que esto lo tenemos en casa, está todo mucho más cerca de lo que parece», señala. Deja claro no hace falta viajar hasta Bali para disfrutar de pozas naturales como estas, aunque asegura que impresiona la belleza del lugar.

«Así que sí, evidentemente viajamos para conocer otros sitios y su cultura, pero quiero que sepáis que este tipo de cosas también las tenemos en España, es que realmente son bastante parecidas», confiesa. Y termina dejando claro que el objetivo de su vídeo no es comparar cuál es mejor, sino recordar que en España también tenemos lugares increíbles que muchas veces pasamos por alto.