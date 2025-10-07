Un 'influencer' argentino destaca una joya extremeña tras dos años recorriendo España: «Tener esto en un parque... me dan ganas de llorar» El creador de contenido Román Socias, conocido como 'El Viaje de Romancito' lleva dos años descubriendo nuestro país y no ha querido dejar de hablar de este tesoro de Extremadura

Irene Toribio Martes, 7 de octubre 2025, 14:12 Comenta Compartir

Se cumplen dos años desde que empezó a recorrer las 50 provincias de España. Román Socias, alias Romancito, lleva más de seiscientos días descubriendo nuestro país de rincón a rincón: desde las grandes capitales como Barcelona, Madrid o Sevilla, hasta nuestra tierra, sus monumentos, dehesas y empedrados cargados de historia. Y es precisamente un rincón de nuestra Extremadura el que el propio 'influencer' argentino ha querido destacar frente a los demás.

«Muchos españoles no se dan cuenta del hermoso país que tienen», comienza diciendo Román en sus redes sociales junto a un vídeo en el muestra uno de esos paisajes que te dejan sin aliento por su grandeza y singularidad: el Acueducto de los Milagros, en Mérida. El joven se ha quedado absolutamente impresionado de que los pacenses tengamos una joya como esta en mitad de un parque, algo tan simple como especial: «Tiene milenios de historia y está en un parque... tenerlo acá como si nada, es que me dan ganas de llorar, siento que es un sueño y que estoy viviendo la vida de mi sueño», realza el argentino, para quien es una absoluta maravilla poder disfrutar tan de cerca un monumento de tal embergadura.

«A lo largo de mi recorrido por todas las provincias de España me he encontrado con muchas quejas (muchas, de verdad) de españoles que no valoran su propio país. Muchos prefieren irse lejos y no se animan a visitar las joyas que tienen esparcidas por todo su territorio», confiesa, «y creo que no valorarlo es un gran error… así que esta es tu señal para valorar (si ya no lo haces) lo que tienes cerquita, y animarte a recorrer España».

El argentino anima a todos los españoles a visitar su propio país, «más allá de Madrid y Barcelona, porque hay cosas maravillosas escondidas por toda España», sentencia. «Solo quiero que valoren eso y se den cuenta del hermoso país que tienen», añade antes de seguir disfrutando de este rinconcito extremeño que ha conseguido conquistarle: «voy a seguir paseando por aquí, que es una locura».