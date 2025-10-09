El rincón donde ocho pueblos regalan un otoño mágico en Extremadura Del 24 de octubre al 30 de noviembre se celebra el Otoño Mágico en el Valle del Ambroz, regalando bosques dorados entre sus calles con historia, aguas termales y senderos infinitos

Irene Toribio Jueves, 9 de octubre 2025, 09:31 Comenta Compartir

Un mes después del inicio oficial del otoño, el Valle del Ambroz da la bienvenida a una de sus épocas más vibrantes y mágicas. Sus senderos infinitos se bañan de un color dorado que convierte la experiencia de recorrerlos en auténtica magia. Desde el 24 de octubre, sus ocho pueblos regalan a los amantes del turismo rural un paseo de ensueño.

«Ocho pueblos, una misma magia», así arranca la campaña de turismo que ha lanzado el propio Valle del Ambroz para invitar a turistas a visitar sus pueblos: Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro, el Otoño Mágico se vive en cada rincón del Valle del Ambroz, donde la naturaleza, la cultura y las tradiciones se entrelazan en una misma celebración.

Otoño mágico en el Valle del Ambroz

Bosques dorados, calles con historia, aguas termales, senderos infinitos y el calor de su gente. «Aquí, cada fin de semana es una invitación a descubrir un pedacito de magia», describen bajo el lema «Ocho pueblos, ocho formas de sentir el otoño».

Esta magia explosiona del 24 de octubre al 30 de noviembre e invita a locales y visitantes a disfrutar de los paisajes más impresionantes y la calidez de sus gentes. Cada fin de semana es una nueva oportunidad para perderse, descubrir rincones escondidos y vivir un otoño que solo aquí puede sentirse.