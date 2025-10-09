HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Algunos pueblos del Valle del Ambroz donde disfrutar del otoño Cuenta oficial @ValleAmbroz

El rincón donde ocho pueblos regalan un otoño mágico en Extremadura

Del 24 de octubre al 30 de noviembre se celebra el Otoño Mágico en el Valle del Ambroz, regalando bosques dorados entre sus calles con historia, aguas termales y senderos infinitos

Irene Toribio

Irene Toribio

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:31

Comenta

Un mes después del inicio oficial del otoño, el Valle del Ambroz da la bienvenida a una de sus épocas más vibrantes y mágicas. Sus senderos infinitos se bañan de un color dorado que convierte la experiencia de recorrerlos en auténtica magia. Desde el 24 de octubre, sus ocho pueblos regalan a los amantes del turismo rural un paseo de ensueño.

«Ocho pueblos, una misma magia», así arranca la campaña de turismo que ha lanzado el propio Valle del Ambroz para invitar a turistas a visitar sus pueblos: Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro, el Otoño Mágico se vive en cada rincón del Valle del Ambroz, donde la naturaleza, la cultura y las tradiciones se entrelazan en una misma celebración.

Otoño mágico en el Valle del Ambroz

Bosques dorados, calles con historia, aguas termales, senderos infinitos y el calor de su gente. «Aquí, cada fin de semana es una invitación a descubrir un pedacito de magia», describen bajo el lema «Ocho pueblos, ocho formas de sentir el otoño».

Esta magia explosiona del 24 de octubre al 30 de noviembre e invita a locales y visitantes a disfrutar de los paisajes más impresionantes y la calidez de sus gentes. Cada fin de semana es una nueva oportunidad para perderse, descubrir rincones escondidos y vivir un otoño que solo aquí puede sentirse.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  2. 2

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  3. 3 Emotivo adiós del IES Bárbara de Braganza a su conserje fallecido: «Su entrega ha dejado huella»
  4. 4 El colegio Salesianos de Badajoz despide a su profesor Magdaleno Becerra
  5. 5 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  6. 6 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  7. 7 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  8. 8 Tiendas y supermercados abiertos en Extremadura el 13 de octubre: horarios de El Faro, Mercadona o El Corte Inglés
  9. 9 La Policía investiga un fuego en la puerta de un piso de Badajoz
  10. 10

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El rincón donde ocho pueblos regalan un otoño mágico en Extremadura

El rincón donde ocho pueblos regalan un otoño mágico en Extremadura