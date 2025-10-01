HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imágenes de la película rodadas en Guadalupe YouTube Eduardo Plaza

El rincón de Extremadura que se convirtió en el escenario donde nació 'El pequeño ruiseñor'

En este monasterio extremeño se grabaron algunas de las escenas de la primera película de Joselito, 'El pequeño ruiseñor'

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:53

Guadalupe, 1956. Un monasterio tranquilo de Extremadura se convirtió en escenario de cine. Entre piedras milenarias y silencios sagrados, un joven Joselito llegó con su canto, aún tímido, sin saber que aquel lugar lo recordaría para siempre como el pequeño ruiseñor que encandilaría a España. Las calles y rincones del monasterio se llenaron de cámaras, luces y voces. Entre ellas, la de un niño que todavía no sabía que su nombre pronto cruzaría fronteras, y que aquel rodaje marcaría para siempre el corazón de la comarca. Allí 'nació' 'El pequeño ruiseñor'.

Fue entonces, en 1956, cuando el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe acogió el rodaje de la primera película de Joselito, 'El Pequeño Ruiseñor', dando comienzo a una historia que todavía hoy se recuerda con cariño en este pueblo de la comarca de las Villuercas.

La plazuela de los tres chorros, la calle Sevilla y hasta vecinos del pueblo... Tal y como explica Eduardo Plaza en su blog, algunas escenas de la película se rodaron en rincones tan emblemáticos de Guadalupe que hoy han acogido a su ruiseñor como seña de identidad. «La fuente de Joselito, así conocimos muchos la fuente que está situada en el claustro del monasterio«, escribe.

Por sus siete siglos de historia han pasado nombres tan ilustres como los Reyes Católicos, el emperador Carlos V o el emérito don Juan Carlos y sus hijos, incluido el ahora rey Felipe VI. Una muestra más de que Extremadura guarda rincones con legado, singularidad y tanta magia como para convertirse en escenario perfecto de una de las películas más icónicas del séptimo arte.

