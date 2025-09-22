El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones Ken Follett ha presentado su última novela y ha aprovechado para hablar sobre sus veranos en España

Irene Toribio Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:40

Hablar de Ken Follett es hablar de un puente entre la literatura y la memoria colectiva. Desde que irrumpió en la escena internacional, el escritor británico se ha consolidado como un maestro de la novela histórica. Ahora presenta 'El círculo de los días', donde se adentra en uno de los mayores enigmas del pasado europeo: la construcción de Stonehenge. Este monumento megalítico se ha vuelto todo un reto para Follett: «Sabemos muy poco, con certeza, sobre cómo construyeron Stonehenge. Es mucho más misterioso que una iglesia o un puente. Y como se sabe relativamente poco, para escribir sobre él tuve que imaginar mucho más».

En la presentación de su nueva obra, realizada nada menos que en el epicentro de Stonehenge, el autor dejó claro que este libro le ha exigido mucha más imaginación que ningún otro. Pero aquel despliegue monumental no fue su única revelación, en una entrevista con National Geographic al respecto, abrió una ventana más íntima: su vínculo personal con España.

Follett, un urbanita declarado, reveló su predilección por nuestra Extremadura, concretamente un pueblo de Cáceres donde asegura disfrutar de veranos inigualables.

Ken Follett pasa sus veranos en Trujillo

«Los británicos amamos España por su clima, y no solo el país, también en el norte de África estoy realmente bastante cómodo. Para Barbara (Barbara Broer, su segunda esposa) no es lo mismo, tal vez porque nació en un país cálido, Jamaica. La cosa es que ella siempre tiene demasiado calor y yo siempre tengo demasiado frío», comenta, «es increíble que todavía estemos juntos», bromea en la entrevista.

Y entonces es cuando confiesa su pasión por este pueblo cacereño: «Yo amo levantarme por la mañana y salir a la calle, y Trujillo es encantador y cálido. He estado yendo allí durante los últimos cuatro años, y he visitado cada iglesia de la zona. Y hay muchas, muchas iglesias», sentencia.

10th century Muslim fortress in Trujillo ⁦⁦@tastespain⁩ pic.twitter.com/tPULePPBHo — Ken Follett (@KMFollett) August 25, 2021

«Trujillo también tiene una fortaleza musulmana muy interesante de los días en que el sur de España era parte del Imperio Árabe», añade. Follett cuenta que cuando viene a nuestra tierra, se queda en casa de un amigo, «vamos siempre unos cuantos», confiesa. «Alquilo un avión y volamos juntos a la casa de John. Y realmente todo lo que hacemos durante una semana es hablar. Yo podría hablar con este grupo de amigos durante todo el día y todavía tendría algo que hablar también por la noche. Todos están muy involucrados en trabajos interesantes y también en política», termina desvelando.

Sus planes en Trujillo son sencillos, pero incluyen todos encantos de Extremadura; paisajes, historia, clima y gastronomía. «Es que en España la comida es deliciosa y con el vino español disfruto mucho. Nuestros planes allá son muy sencillos... Generalmente caminamos por la ciudad al menos una vez mientras estamos allí. Y caminamos porque necesitamos hacer ejercicio y porque es realmente difícil conducir un coche, las calles y caminos son muy estrechos», comenta. Deja claro que Trujillo es «una ciudad encantadora» en la que disfruta de «admirar sus iglesias y tomar café en la plaza».