El escritor extremeño Francisco Serrano gana el Premio Tusquets 2025

M. Fernández Cáceres Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:58

El escritor extremeño Francisco Serrano (Guareña, 1982) ha ganado el XXI Premio Tusquets 2025 con la obra 'El corazón revolucionario del mundo'. Así lo ha dado a conocer hoy el sello editorial, que premia en esta ocasión un «hipnótico relato de una célula anticapitalista en los años setenta y la historia de cómo, en su seno, una mujer trata de hacerse con las riendas de su vida». El premio está dotado con 18.000 euros, además de una estatuilla de bronce diseñada por Joaquín Camps.

La obra se publicará en la colección Andanzas el próximo 8 de octubre. El jurado, presidido por Antonio Orejudo e integrado por Bárbara Blasco, Eva Cosculluela, Corina Oproae, ganadora en su anterior convocatoria, y Juan Cerezo, en representación de la editorial, ha destacado a Serrano como un narrador «de prodigiosa inventiva, con una sorprendente capacidad de sugerencia y a la vez de precisión, que domina, como pocos autores, la acción, la angustia y la sucesión de los episodios, que parecen abrirse camino en la bruma del pasado, con una mirada de extraña luminosidad, que va más allá de la lógica de los acontecimientos».

«Siempre he sentido una gran fascinación por los forajidos. Uno siempre siente una afinidad o una simpatía natural por el ladrón de bancos, por el bandolero, por cualquier iteración del rebelde que se niega a vivir bajo las normas de un sistema opresivo», señala el autor sobre el origen de la historia que cuenta en la novela en una nota que recoge la editorial. «Sin embargo, una vez desvanecido el halo romántico, lo que queda es mucho más oscuro, mucho más turbio», añade.

Sinopsis de la obra Cuando Valeria Letelier conoce a Carlos Reseda, ella se aloja en un piso franco en Londres y está siendo cuidadosamente instruida por Joel, líder intelectual de una célula anticapitalista a la que pertenecen. Carlos Reseda se presenta como mercenario experto en armas y documentos falsos. Joel, por el contrario, es un seductor y magnético estratega obsesionado con mantener viva la llama de la insurrección en el mundo. Joel y Valeria cruzarán el Canal y se instalarán en una casa de campo en Francia. Allí Valeria, que se percibe a sí misma como una cosmonauta rusa vagando por la infinitud interestelar, completará su adiestramiento y se enfrentará a renuncias dolorosas antes de que Joel la considere preparada para el primer golpe del grupo. La llegada de Reseda suscitará en ella algunas dudas con las que en principio no contaba. Cuando la célula pase a la acción, Valeria será testigo de situaciones insólitas, y la semilla de la desconfianza arraigará en su interior. ¿Y si la verdadera liberación es la de la propia Valeria, mujer fiel, entregada y brillante que decidirá en algún momento tomar las riendas

En la obra, toma como referente el terrorismo en los años 70 del siglo XX y sus contradicciones y se inspira en personajes como Carlos el Chacal o la banda armada Baader-Meinhof. Este punto le ha permitido explorar otros temas como los mundos encerrados, hermáticos y clandestinos, así como los estados mentales de autoengaño y radicalización. También las relaciones que establecen entre sí las personas en este ambiente extremo, según explica. «Porque esta es, al fin y al cabo, una historia de terroristas enamorados», explica.

Los diferentes miembros del jurado han elogiado la obra con frases como «es la historia de una fascinación que deja de ser cegadora y una refutación del idealismo revolucionario», «verosímil, magnético y sorprendente» y «un deslumbrante viaje a lo más oscuro del corazón». El presidente, Antonio Orejudo, ha destacado además que el escritor guareñense «pertenece a una especie que creíamos extinguida: la del escritor con inventiva,capaz de seducir con la intriga, de sorprender con la creación de personajes inolvidables y de subyugar con atmósferas inquietantes».

Autor de otras novelas como 'En la costa desparecida' (2020), 'Hajira' (2018) y 'Perros del desierto' (2012), en la actualidad Serrano forma parte de la asociación cultural HUL (Hostia Un Libro) y codirige el podcast Rancho Drácula, que se centra en la cultura popular. Se considera un escritor de terror y fantástico, por lo que recibir el premio Tusquets «supone una inesperada validación», según señala. «El premio me ha sorprendió tanto como me alegró, ambas cosas en gran medida».

En una entrevista con este diario hace cinco años, Serrano subrayaba que su afición por la escritura se inició principalmente por el entorno familiar. «Esas primeras lecturas, tanto de la infancia como de la adolescencia, son lo que cimientan la imaginación futura y la necesidad de darle salida», contaba.