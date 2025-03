Médica especialista en Geriatría, Montaña Román es la vocal de Extremadura en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. A los mayores ha dedicado su ... vida profesional y de ellos sigue pendiente. Por eso, conoce la historia de Silveria Martín, la extremeña que desde hace unos días es la española de más edad. Tiene 114 años.

–¿Qué hay que hacer para llegar a los 114 años?

–No hay recetas para vivir 114 años, pero los estudios dicen que el 70% de lo que se puede hacer para vivir más y con mejor calidad está en nuestra mano, mientras que el resto es genética. Y lo que depende de nosotros es el estilo de vida, cómo nos cuidamos. Llevar una vida saludable pasa por tener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo y tener relaciones sociales. Y también es importante cómo nos tomamos la vida. Hay estudios que demuestran que un enfoque positivo aumenta la vida, mientras que el aislamiento y la soledad pueden incrementar la mortalidad. Y también los hay que destacan la influencia positiva de comer poco y de ser calmado. Salud, participación y seguridad serían las tres claves para un envejecimiento saludable. Y una cuarta: el aprendizaje permanente. Porque se puede seguir aprendiendo en cualquier edad. Los centenarios son personas que han estado arropadas por su familia, y que tienen una imagen satisfactoria de sí mismos, una buena autoestima. Se envejece como se ha vivido.

–Ha citado el ejercicio físico. Últimamente se habla mucho de la importancia de hacer ejercicio de fuerza a partir de los 40 ó 45 años, de musculación...

––Sí. Es muy importante la fuerza, y también trabajar el equilibrio. Está demostrado que las pesas son beneficiosas a cualquier edad, siempre haciéndolas teniendo presenta la edad y la fuerza de cada uno. No hay que forzar. Ayudan a retardar que se enlentezca la forma de caminar, y a evitar caídas, tan frecuentes en personas mayores. Caminar es también muy importante. Y los estiramientos. Los animales se estiran cada mañana, y nosotros deberíamos hacer igual. También es clave mantener posturas adecuadas al sentarse y al dormir, tener un buen sofá y un buen colchón. Hay que hacer ejercicio aeróbico y no ingerir más calorías de las que gastamos. No deberíamos caminar menos de cinco horas a la semana. Y conviene trabajar la elasticidad o flexibilidad. Yo aconsejo bailar, porque es un buen ejercicio y facilita la socialización, que es otro aspecto importante. Hay que tener buenas relaciones sociales, y manifestarse el cariño, abrazarse. Ya sabemos que la vida nos sitúa ante vivencias negativas, pero para vivir más años ayuda intentar evitar lo negativo, tomarse la vida con calma y de forma positiva. La depresión, por ejemplo, está detrás de todo envejecimiento insatisfactorio.

–Otra frase que se repite en los últimos tiempo es eso de que 'Los 40 de ahora son los 30 de antes, y los 50 son los 40'. ¿Qué hay de cierto en esto?

–Científicamente, es muy difícil asegurar lo que hay de cierto. Sí es verdad que ahora hay más autocuidados que antes, y que los estilos de vida han cambiado para bien. Ha habido una evolución social importante en estos dos aspectos, que son importantes en el envejecimiento. Antes, a las personas mayores se les daba todo hecho, y hoy tienen más que decir, se cuenta más con ellos. Y luego están las mejoras que ha habido en cuanto a revisiones médicas, vacunaciones, medicación, tratamientos... El carné de identidad marca la edad, pero tu fisionomía obedece a cómo te vas cuidando, física y psicológicamente. Se dice mucho que alguien no aparenta su edad del carné. Al final, lo importante es la edad funcional, o sea, la que se determina según qué cosas somos capaces de hacer. Ahora se ve a mayores haciendo ejercicios que antes no hacían los de su edad. Lo consiguen porque se han mantenido activos, y porque la vida actual es más cómoda que la de antes. En el año 1900, la esperanza de vida era de 30 años, y ahora casi de 85. Ahora nos cuidamos más, vivimos más saludablemente y se saben más cosas sobre como prevenir enfermedades. Y la gente socializa más, y eso ayuda a envejecer mejor.

–¿Por qué ahora hay más ancianos que antes?

–Por los avances científicos: los antibióticos, los medicamentos, el desarrollo de tratamientos de probada eficacia ante enfermedades crónicas, no solo las que eran incurables sino también las que acortaban la vida. Lo importante no es vivir muchos años, sino vivir bien los años que se vivan. De hecho, el objetivo fundamental de la geriatría es aportar más calidad de vida a los años que se vivan. Y comprimir los años malos, que a veces se producen al final de la vida. La persona mayor le teme al dolor y a no valerse por sí misma. Los científicos y médicos trabajamos para adelantarnos a ese sufrimiento, a la pérdida de la autonomía y la aparición de la dependencia. La mente es muy importante en esto. Vejez y deterioro mental no tienen por qué ser sinónimos. Hay mucha gente mayor con la mente en muy buen estado. Esto se logra haciendo ejercicio mental.

–¿Está la geriatría todo lo presente que debería en la sanidad pública?

–De momento, no. Y eso que últimamente se ha avanzado,. Es una especialidad más popular a partir de la covid, y se ha visto más reconocida. Ahora se están empezando a promocionar espacios donde se atiende a los mayores de forma especializada. Pero la situación varía según la comunidad. En Extremadura hay servicios en Cáceres y en Plasencia, pero no en Badajoz. Esto no significa que los mayores de Badajoz no estén siendo bien atendidos, pero debería extenderse el servicio a más sitios. El próximo año habrá una plaza MIR de geriatría en el hospital de Plasencia, y este es un avance importante. No se trata solo de tener la especialidad en el hospital sino también de que la haya en la atención primaria y en la especializada, igual que hay pediatras. La administración sanitaria debe buscar la fórmula que permita acercar la atención geriátrica a la vivienda, porque los mayores prefieren vivir en sus casas que en residencias. Todo esto es importante, porque dentro de unas décadas habrá el doble o el triple de mayores de setenta años que niños en edad pediátrica. Y los problemas de la ancianidad son diferentes a los del adulto, o los mismos pero expresados de forma diferente. Estamos en un momento idóneo para ir avanzando en todo esto. De hecho, creo que estamos empezando a hacerlo.