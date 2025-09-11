Los sindicatos convocan a los docentes extremeños a una huelga el 7 de octubre Las centrales endurecen sus movilizaciones para exigir a la Junta la homologación salarial: «El 1 de enero vamos a ser los peor pagados el país»

A. B. Hernández Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:53

Cerraron el curso anunciando un endurecimiento de sus movilizaciones y lo han arrancado con la convocatoria de una huelga el 7 de octubre. Representantes de los cinco sindicatos docentes -PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO- han protagonizado esta mañana una rueda de prensa para dejar claro que su lucha por la homologación salarial de los docentes extremeños no ha acabado.

La reivindicación sindical, han recordado, comenzó en noviembre de 2024 y el 15 de mayo de 2025 tuvo lugar «la última reunión decepcionante sin acuerdo con la consejera de Educación, a pesar de su promesa de que los docentes extremeños no podían ser los peor pagados y que tendrían la homologación salarial con presupuestos o sin presupuestos».

Desde entonces Junta y sindicatos no han vuelto a negociar. «La administración no ha contactado con nosotros para reanudar la negociación e intentar solucionar el conflicto salarial, a pesar de que con los últimos acuerdos firmados en otras comunidades autónomas, los docentes de Extremadura seremos el 1 de enero de 2026 los peor pagados de toda España».

Para las centrales, «la Consejería de Educación actúa irresponsablemente fomentando un conflicto que perjudicará a todo el sistema educativo». Es el motivo, dicen, por el que ante su falta de respuesta han decidido convocar un primer día de huelga en la educación pública el 7 de octubre, cuando habrá comenzado el curso en todas las enseñanzas, y que tendrá su acto central a las 11 horas con una manifestación en Mérida.

Los sindicatos llaman a los más de 16.000 maestros y profesores de la región a secundar la huelga en defensa de «sus derechos económicos». Según han expuesto en la rueda de prensa, «el informe de FUNCAS, elaborado a partir del Informe PISA de la OCDE, indica que el apoyo docente es un elemento fundamental para el éxito académico y reconoce que los maestros y profesores de Extremadura son los más implicados con su alumnado y los que demostramos una mayor voluntariedad en la realización de funciones que no estamos obligados a realizar y por las que no recibimos ninguna compensación económica».

Es el caso, han señalado, «de la tutorización a los alumnos de prácticas, la participación en actividades extraescolares, en programas, proyectos y encuestas y el trabajo fuera de nuestro horario laboral legalmente establecido, entre otras».

Las cuantías

Los sindicatos exigen al Gobierno de Extremadura que reanude la negociación por la homologación salarial de los docentes «con una voluntad seria de alcanzar unas condiciones salariales dignas para el personal docente extremeño y dejemos de ser el peor pagado de España«.

Una negociación que se cerró sin acuerdo el pasado curso y con posturas alejadas entre Junta y centrales. Cabe recordar que la Consejería de Educación se plantó en una subida de 80 euros a pagar en dos años y que los sindicatos reclaman una subida salarial de 150 euros a pagar en dos años o 200 en el caso de que sea en tres anualidades.

Mercedes Vaquera explicó a finales del pasado curso, cuando la negociación se había cerrado sin acuerdo, que la propuesta de la Junta suponía un gasto de 29 millones de euros y que en esos momentos la Administración regional no podía ofertar más.