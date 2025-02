Educación prevé cerrar una veintena de aulas el próximo curso por falta de matrícula

Aunque los números no están cerrados, la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, ha adelantado esta mañana en la Asamblea que el próximo curso se cerrarán en torno a una veintena de aulas en diferentes colegios de Infantil y Primaria de la región. Una consecuencia ... del descenso continuo de la matrícula, «en 20 localidades no entrará ningún alumno de 3 años el próximo curso», al que se trata de hacer frente con un recorte en las exigencias o, lo que es lo mismo, bajando las ratios.

«Hemos reducido las exigencias con respecto a las de la administración socialista», ha dicho Pilar Pérez. «De haberlas mantenido, el próximo curso más de 90 aulas tendrían que cerrar en la región. Ahora no serán ni la mitad, pero hay casos inevitables, si no entran alumnos no se pueden mantener unidades», ha argumentado.

Lo ha hecho en respuesta a Unidas por Extremadura sobre el posible cierre de líneas en el curso 2024-2025. «No se cerrará ninguna», ha dejado claro la secretaria general de Educación. Porque aunque habrá aulas que no entrarán en funcionamiento, «la red de centros se mantendrán intacta», los 402 colegios de Infantil y Primaria seguirán abiertos.

Algunos, de hecho, con menos de cinco años. «Somos flexibles porque comprendemos la importancia de mantener los centros abiertos para fijar población en la zona rural extremeña». De ahí la bajada de ratios en Infantil, de 25 a 22, y en dos alumnos para los grupos mixtos de centros incompletos, y también las medidas de mejora «para atraer a docentes a la zona rural».

Una línea en la que se encuadra la posibilidad de que tanto reuniones orgánicas como atención a padres se lleve a cabo de manera telemática, que ha entrado en funcionamiento este curso, y la que se implementará a partir de septiembre, que permitirá que los maestros no tengan que acudir por las tardes a los colegios. «Hemos desvinculado su presencia del desarrollo de las extraescolares dando un paso histórico en la mejora de las condiciones laborales de los docentes», ha recordado Pilar Pérez.

También ha garantizado que, a pesar del descenso de matrícula y el cierre de aulas y de la misma manera que las plantillas orgánicas crecerán en 143 nuevas plazas, también las funcionales lo harán. «No están cerradas, los números los daremos en septiembre, pero el balance será positivo».

Plazas gratis de 0 a 3

La secretaria general de Educación ha rechazado terminar con los conciertos educativos, como ha planteado Unidas por Extremadura en aquellas zonas en las que la oferta de la pública sea suficiente para atender la demanda. «Ven enemigos donde no los hay», le ha respondido al diputado Joaquín Macías de la coalición de izquierdas. «En esta región hay una convivencia pacífica entre los centros públicos y los concertados, que hace posible una oferta plural y diversa que garantiza el derecho de los padres a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos».

Pilar Pérez ha rechazado igualmente que la consejería lleve a cabo una lenta privatización del sistema educativo extremeño y que las ayudas para el estudio del Inglés, para las guarderías o la supresión de la gratuidad del comedor escolar agranden la brecha entre la población rural y urbana en la región, de lo que la ha acusado el PSOE.

«Extremadura ha tenido la opción de recurrir a más fondos del Gobierno para ampliar el número de plazas gratuitas de 0 a 3 años, como han hecho otras comunidades autónomas, y no ha querido», ha criticado la diputada socialista Ana Fernández. «No creen en la educación pública».

La secretaria general ha respondido que las 114 aulas de 1 y 2 años creadas con fondos europeos «son un regalo envenenado» y que la consejería rechaza optar a nuevos recursos para abrir más. «Los fondos permiten su adecuación y su mantenimiento durante dos años, pero después la Junta tienen que asumir este gasto y vamos a destinar solo para el personal entre 7 y 8 millones de euros». Pilar Pérez ha dicho que el Gobierno regional apuesta por la escolarización de 0 a 3 años, pero no a través de estas plazas gratuitas «que ha obligado al cierre de guarderías y también de escuelas municipales», sino a través de las ayudas a las familias para que matriculen a sus hijos en centros infantiles propiedad de la Junta de Extremadura y de los ayuntamientos de la región, así como en centros privados autorizados.

Por último, también en respuesta a las críticas socialistas y en defensa de la gestión del departamento que dirige Mercedes Vaquera, ha destacado «el incremento en un millón de euros más para las ayudas para los libros de texto, la mejora del transporte escolar que vamos a realizar para que las empresas no trabajen a pérdida, y la ampliación de la red de comedores con siete más para garantizar que todo el que lo necesite tenga una plaza», ha respondido la secretaria general al PSOE. «Con su gratuidad, había alumnos con rentas de 70.000 euros que tenían plaza de comedor gratis y otros con 20.000 que se quedaban fuera».