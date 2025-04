La Junta destina 6,8 millones al cheque guardería de 200 euros

La Junta de Extremadura destina 6,8 millones de euros a una de las medidas más novedosas del Gobierno regional de María Guardiola, la implantación ... del cheque guardería con ayudas de hasta 200 euros al mes para las familias por la matriculación en centros infantiles de niños de 2 a 3 años.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado la convocatoria de estas ayudas, que tienen dos vertientes. Por un lado, las gestionadas por la Consejería de Educación para la escolarización en centros autorizados como educativos. Por otro, las que tramitará la Secretaría General de Igualdad para centros no autorizados como educativos, las tradicionales guarderías. En ninguno de los dos casos se exige acreditar un determinado nivel de renta.

La consejera portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, ha recalcado que la ayuda será del mismo importe en ambos casos, un máximo de 200 euros al mes. Simplemente cambiará la forma de pago. En el caso de las subvenciones gestionadas por Educación, la cuantía se abonará a las familias con carácter trimestral, para lo que se requerirá que los menores tengan su propio NIF y número de cuenta. Esta convocatoria está dirigida a cubrir los costes de estancia en centros infantiles propiedad de la Junta de Extremadura y de los ayuntamientos de la región, así como de centros privados autorizados.

Por su parte, las ayudas que tramitará Igualdad se abonarán directamente a las guarderías en dos pagos, con la obligación de que destinen ese importe a la reducción de las tarifas que cobran a sus clientes. De ahí que en este caso la documentación a presentar corresponde a los centros, no a las familias.

Bazaga ha señalado que cada una de estas modalidades de ayuda dispondrá de una dotación de 3,4 millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá cuando las convocatorias se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura, lo que está previsto para los próximos días.

La portavoz del Gobierno regional de PP y Vox ha recalcado que de esta forma se incide en la conciliación laboral de las familias extremeñas, a las que se concede un ayuda para aliviar la carga económica que supone el cuidado de los hijos. Asimismo, en el caso de los centros que tienen carácter educativo, también se fomenta la escolarización temprana. El número de niños de 2 años de la región ronda los 7.000 en la actualidad.

Además de este asunto, el Consejo de Gobierno ha aprobado las nuevas becas complementarias universitarias, que tampoco contemplan ninguna limitación por renta. Están destinadas a sufragar los gastos por residencia fuera del domicilio familiar por estudios de grado en la Universidad de Extremadura, en cualquier universidad pública española para estudios que no se ofrezcan en la región o por no haber obtenido plaza en la comunidad por no llegar a la nota de corte.

La cuantía de la ayuda será de 2.500 euros. El principal criterio del solicitante es que no haya obtenido beca del Ministerio de Educación y que además cuente con una nota media de 8 puntos o más.

Victoria Bazaga ha señalado que la convocatoria contará con una dotación de 1 millón de euros. Como ha destacado, con esta línea se pretende ayudar a quienes quedan fuera de la beca ministerial por motivos de renta, un grupo en el que se pueden incluir hijos de autónomos que sobrepasan el nivel de ingresos exigido o hijos de agricultores por su patrimonio. «Estas familias también necesitan ayuda para estudiar fuera», ha afirmado.