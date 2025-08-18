Ecologistas en Acción presenta alegaciones a las plantas de biogás extremeñas

Oliva de Plasencia, Badajoz, Almendralejo, Mérida, Los Santos de Maimona. Son algunas de las localidades extremeñas en las que se proyectan plantas de ... biometano. Algunas de ellas tienen, incluso, contratos ya firmados para su conexión a la red de gas de la región.

Todos estas instalaciones tienen en común que pretenden nutrirse de residuos del sector agroganadero, como los purines o la gallinaza, o de la industria agroalimentaria, como los alperujos de las almazaras. Se trata de materia prima que, según Ecologistas en Acción, genera malos olores en la zona y cuyo proceso puede resultar contaminante: «El biogás libera CO2 (dióxido de carbono) y otros contaminantes y el digestato, salvo procesos adicionales costosos, no es muy aconsejable para el acuífero de Tierra de Barros, con problemas actuales de contaminación por nitratos. Tanto la logística como el tratamiento aumentan costes y no se cierra el ciclo agroecológico cuando se depende de insumos externos y se generan residuos».

Por eso, el colectivo ha presentado alegaciones a estas instalaciones que se plantean para Los Santos de Maimona, Badajoz, Mérida y Valdetorres. Igualmente, Ecologistas en Acción ya había presentado alegaciones o escritos a los proyectos de Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena y Oliva de Plasencia.

Además, la entidad presentó un "recurso de alzada a la de Biomet en Almendralejo, en este caso por vulneración del procedimiento de información pública y por ausencia de evaluación adecuada de los impactos acumulativos y estratégicos».

No es su única queja al respecto. Aseguran que «todos los anuncios de información pública de plantas de biogás en Extremadura están incumpliendo la legislación de transparencia que obliga a que la ciudadanía tenga la posibilidad de consultar telemáticamente los documentos del proyecto para poder conocerlo y realizar alegaciones«.

Catorce proyectos

Hasta la fecha el colectivo ecologista indentifica catorce proyectos de plantas de biogás o biometano en Extremadura. Actualmente ya hay una planta piloto en Miajadas que vierte gas, metano sintético en este caso, a la red extremeña y que opera la empresa alemana Turn2x.

Las plantas están diseñadas para tratar los residuos agroganaderos y convertirlos en biogás mediante un proceso de digestión. Cada una de las instalaciones tiene sus particularidades, pero desde Ecologistas en Acción explican que en conjunto necesitan «cantidades muy elevadas de residuos agroganaderos (más de 850.000 toneladas al año)«. En este sentido, defienden que Extremadura no tiene capacidad para suministrar esas cantidades. »Aunque la producción de residuos ganaderos según el último 'Informe sobre la Agricultura y la Ganadería Extremeña' es de 2.850.000 toneladas al año, no llegan a 500.000 las toneladas las disponibles para biometanización«, explican.

La gran diferencia entre disponibilidad de residuos ganaderos y demanda de insumos de este tipo de plantas puede provocar, según Ecologistas en Acción, una competencia entre las empresas y la necesidad de recurrir a importación de insumos de zonas lejanas lo que encarecería costes y reduciría su rentabilidad. «Ha habido experiencias de burbuja en Alemania que han provocado la proliferación de monocultivos de maíz para alimentar estas plantas, conflictos por insumos y sobrecostes; en Italia se ha denunciado que la producción industrial de biometano además de no ser limpia ni circular, tiene una rentabilidad dudosa«, lamentan.

Por lo general, las instalaciones que se proyectan en Extremadura están previstas para funcionar con gran cantidad de residuos, un aspecto que para Ecologistas en Acción es incomplatible con la economía circular que prometen los promotores de las iniciativas. «Solo puede hablarse de circularidad con plantas pequeñas, ligadas a ciclos locales de materia orgánica e integrados con la gestión agroecológica del territorio», advierten.

Por todo ello, desde el colectivo ecologista se propone un plan regional que preste especial atención la evaluación ambiental estratégica y que lo haga con criterios circularidad para priorizar las plantas pequeñas; las que estén ligadas a ciclos locales de materia orgánica, con residuos realmente disponibles y sostenibles; las que se integren con la gestión agroecológica del territorio, las que no recurran al uso de cultivos destinados a la producción energética ni a la proliferación de la ganadería intensiva.