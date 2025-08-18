HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
Planta ubicada en la provincia de Murcia. Hoy

Ecologistas en Acción presenta alegaciones a las plantas de biogás extremeñas

La asociación considera necesario un plan regional que priorice las instalaciones de pequeño tamaño y que utilicen recursos que estén disponibles en el territorio

J. M. M.

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:51

Oliva de Plasencia, Badajoz, Almendralejo, Mérida, Los Santos de Maimona. Son algunas de las localidades extremeñas en las que se proyectan plantas de ... biometano. Algunas de ellas tienen, incluso, contratos ya firmados para su conexión a la red de gas de la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  2. 2 Comienza la evacuación de zonas periurbanas de Hervás, que se encuentra confinada por el fuego
  3. 3 Alemania apoyará la lucha contra las llamas en Extremadura con 60 bomberos y 20 vehículos
  4. 4 Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea
  5. 5 La Brigada Extremadura XI y cuatro máquinas de la Armada ayudarán en los fuegos de Extremadura
  6. 6 Extremadura descarta pedir el nivel 3 de emergencia que plantea el PSOE
  7. 7 Carreteras cortadas este domingo por los incendios en Extremadura
  8. 8 Plasencia despide al empresario Pedro Díaz, la encarnación del abuelo Mayorga
  9. 9 El incendio de Jarilla sigue descontrolado con frentes en Ambroz, Jerte y Plasencia
  10. 10 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ecologistas en Acción presenta alegaciones a las plantas de biogás extremeñas

Ecologistas en Acción presenta alegaciones a las plantas de biogás extremeñas