Dos agentes del Medio Natural y un piloto del Infoex, reconocidos por la Guardia Civil por su lucha contra el fuego

Tres trabajadores del dispositivo regional contra los incendios forestales en Extremadura serán protagonistas este domingo 12 de octubre en los actos que la Guardia Civil celebrará en la región con motivo de la festividad de su patrona. Recibirán los reconocimientos en el Día del Pilar y de la Fiesta Nacional dos agentes del Medio Natural y un piloto del plan Infoex, los tres adscritos a la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural.

Los dos agentes del Medio Natural son Andrés Bellido Serrano y Alberto Pablos Álvarez. El primero es reconocido «por su colaboración y perseverancia en la investigación para el esclarecimiento de los numerosos incendios forestales, algunos de ellos grandes incendios forestales (fuegos que arrasan más de 500 hectáreas) ocurridos durante las épocas de peligro alto de este año«. Bellido Serrano trabaja en la demarcación del puesto de Valdecaballeros, en coordinación con la Guardia Civil y agentes del Seprona de Herrera del Duque.

«Elogiable trayectoria»

Por su parte, Alberto Pablos Álvarez lleva casi 30 años en el cuerpo de agentes del Medio Natural, y en la actualidad es coordinador de la Unidad Territorial de Vigilancia 2 de Jarandilla de la Vera. Antes de llegar a la comarca cacereña, trabajó en en la provincia de Badajoz, en la zona de Cijara. El insituto armado le otorga la distinción honorífica «por su colaboración constante, apoyo desinteresado y elogiable trayectoria de cooperación con la Guardia Civil, y en concreto con los agentes del Seprona en actuaciones relacionadas con la investigación de incendios forestales y construcciones ilegales en suelo rural», apunta la Comandancia de Cáceres.

Más de 1.500 descargas esta campaña

Además de los dos agentes del Medio Natural, la Benemérita también reconoce a Antonio Abrain Blanco, piloto del helicóptero LE3 (antes llamado Águila 3), con base en Herrera del Duque. Cuenta con experiencia en los operativos contra los incendios forestales de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Chile; y en la presente campaña Abrain ha realizado «más de 1.500 descargas» sobre las llamas desde la aeronave que pilota.

«Es una satisfacción enorme en lo profesional y en lo personal recibir un reconocimiento por tu trabajo», declara el piloto, que hace partícipe de esta distinción «a todo el operativo del plan Infoex y demás compañeros, y en particular a los coordinadores de zona de La Siberia, Miguel Baena y Javier Bonifacio».

«Aunque me reconozcan a mí -explica Abrain-, la lucha contra los incendios forestales en Extremadura es un trabajo en equipo, de forma que mi labor desde el helicóptero no serviría de mucho sin el personal de tierra». «Las descargas que hacemos desde los medios aéreos -continúa- permiten que las llamas de 10 ó 12 metros rebajan esa altitud, pero son quienes estén a pie de ellas los encargados de apagarlas, nosotros sofocamos y ellos extinguen».

«Aunque me reconozcan a mí, la lucha contra los incendios es un trabajo en equipo» Antonio Abrain Blanco Piloto de un helicóptero LE3 del Infoex

Su compañero de La Siberia, el agente del medio Natural Andrés Bellido, recibe el reconocimiento otorgado por la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz «con mucha ilusión, porque siempre se agradece que aprecien tu trabajo». El otro agente distinguido, Alberto Pablo, destaca igualmente «la satisfacción de que te reconozcan por tu trabajo». Y tanto Bellido como Pablos mencionan a sus compañeros del cuerpo de agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura, piezas claves en la lucha contra los incendios forestales en la comunidad.