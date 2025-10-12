HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 11 de octubre, en Extremadura?
Arboleda quemada en el incendio de Jarilla el pasado verano. HOY

Rifirrafe entre ecologistas y Junta a cuenta de la tala de los árboles quemados en los fuegos

Gestión Forestal asegura que las actuaciones en el monte tras los incendios «estarán sometidas a autorización previa y evaluación ambiental»

A. B. Hernández

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:01

Las medidas acordadas por la Junta de Extremadura para reparar los destrozos causados en el monte este verano por los fuegos de Caminomorisco y Jarilla ... son cuestionadas por asociaciones ecologistas de la región. Entienden que buscan un aprovechamiento económico que consideran «inadmisible» y la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural lo niega.

