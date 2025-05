La Diputación asegura que la UCO ha recogido información que ya se había llevado

La Diputación de Badajoz señala que está prestando todo el apoyo necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados, después de que agentes de la ... Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan vuelto a acceder a la institución provincial para recabar información relativa al hermano de Pedro Sánchez, conocido como David Azagra.

La Institución Provincial aclara que agentes de la UCO han estado en la mañana de este jueves en la sede provincial para recoger información adaptada al literal del auto judicial dictado. Un trámite que «no se puede considerar como un registro como tal, ya que simplemente han recogido una información que ya se llevaron la semana pasada».

En concreto, «los agentes han venido esta vez buscando emails y toda la información asociada al correo electrónico del trabajador David Sánchez desde su fecha de creación», ante lo que desde la diputación pacense entienden que «esa información ya se proporcionó la semana pasada puesto que ésta incluía todo lo existente desde el 1 de enero de 2016».

Desde la Diputación aclaran que en dicha fecha, Azagra no se encontraba trabajando en la Diputación Badajoz, «por tanto, no estaba dado de alta en el sistema del correo corporativo de la institución provincial», ha apostillado, junto con que, no obstante, este jueves «de nuevo se ha generado la información que se requería».

La Diputación de Badajoz ha remarcado en una nota de prensa que sigue expresando su «total predisposición y colaboración» con las autoridades judiciales y policiales en este proceso, y ha reafirmado su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la legalidad. «Una colaboración que se ha agradecido, verbalmente, desde la autoridad judicial que lleva el caso».

«En todo momento, desde la Diputación de Badajoz mantenemos una actitud de cooperación absoluta con la justicia y estamos prestando todo el apoyo necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados.