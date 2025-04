Manos Limpias saca al presidente de la Diputación de Badajoz de la querella contra David Azagra

El sindicato Manos Limpias, impulsor de la causa por la que se investiga al hermano de Pedro Sánchez, no ha incluido en la querella ... que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ni tampoco al jefe del Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos de la Diputación, José Cardenal Guijarro. Esos dos nombres sí aparecían en la denuncia que Manos Limpias envió al juzgado el pasado 27 de mayo y que derivó en la apertura de diligencias de investigación contra David Sánchez Castejón y los otros dos investigados.

Ahora se ha sabido que cuando el pasado 10 de junio Manos Limpias concretó la denuncia inicial en una querella, decidió mantener la acusación contra el hermano del presidente del Gobierno pero no lo hizo con los otros dos denunciados.

En ese momento la fórmula elegida fue distinta y se querelló contra «los superiores jerárquicos de David Sánchez, que a sabiendas de la inexistencia de prestación de servicios hayan permitido que recibiese sus emolumentos sin prestación de servicio, una vez que determine quiénes son los mismos». Con esta nueva redacción, Manos Limpias no señala a ningún «superior jerárquico» en concreto» y deja a criterio de la magistrada precisar quiénes son los superiores que han permitido las presuntas irregularidades.

En todo caso, el sindicato cree que existen dos delitos distintos: uno de malversación (apropiarse o consentir que un tercero se apropie de patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones) y otro de fraude y exacciones ilegales (la autoridad o funcionario concierta con el interesado o usa un artificio para defraudar a un ente público).

Por esta razón propone que se interrogue a David Sánchez Pérez-Castejón sobre los hechos contenidos en la querella, en cuyo caso lo haría como investigado, y que se cite en calidad de testigo al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

La diferencia introducida por Manos Limpias tiene una traducción legal clara: no es lo mismo declarar como investigado por una causa, en cuyo caso se comparece acompañado por un abogado y no es necesario decir la verdad, que hacerlo como testigo, puesto que en ese caso se está obligado a decir la verdad al juez y no se va acompañado por un abogado.

Manos Limpias solicita en su querella que David Sánchez Pérez Castejón sea sometido a un interrogatorio (como investigado), mientras que solicita que Miguel Ángel Gallardo lo haga como testigo «salvo que su señoría (la magistrada) considerase, para garantizar sus derechos, que debe ser citado como investigado.

En todo caso, la decisión de citar o no a declarar como investigado o como testigo al presidente de la Diputación de Badajoz y al hermano de Pedro Sánchez no la tomará Manos Limpias sino la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que ha solicitado información a la Diputación de Badajoz y a la Agencia Tributaria y también ha pedido a la UCO un informe sobre la posible relación de David Azagra con la 'trama de las mascarillas'.

Lo previsible es que en un primer momento el juzgado analice la documentación y el informe que ha solicitado y que, basándose en esos datos, dé continuidad a un procedimiento judicial que será archivado si no existen elementos de peso para proseguir la investigación, o que entrará en una nueva fase con la toma de declaraciones a investigados y testigos si se detectan indicios de delito.

Una sola acusación pública

De momento, lo que sí ha decidido la magistrada es unificar todas las acusaciones populares personadas en este procedimiento bajo una misma dirección y representación procesal, lo que significa que a partir de ahora todas estarán representadas por un solo abogado.

Lo ha hecho en un auto fechado ese lunes 8 de julio y en el se dispone que «lo coherente» es determinar que esa unificación se realice en la representación letrada del Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias dado que fue la admisión a trámite se la denuncia de este sindicato la que puso en marcha el procedimiento.

Por tanto, VOX como acusación popular ya personada, y las organizaciones Hazte.oir y Fundación de abogados Cristianos, en proceso de personación, no contarán con abogado propio en este procedimiento y estarán representadas por el letrado de Manos Limpias.