Entrada a la localidad pacense de La Codosera. Ángel Márquez

Sucesos

El detenido por el atropello mortal a su pareja en La Codosera pasa a disposición judicial

Tras pasar a disposición judicial en el Juzgado de violencia sobre la mujer, se determinará qué medidas adoptar hacia el arrestado

R. H.

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:58

Comenta

El hombre de 43 años detenido como presunto autor del atropello mortal registrado a su mujer, de 46 años, este pasado martes en La Codosera ha pasado en la mañana de este jueves a disposición judicial y, en concreto, del Juzgado de violencia sobre la mujer.

Así lo ha detallado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha señalado que a las 9,00 horas estaba previsto por parte de la Guardia Civil que pasara a disposición judicial el detenido.

Quintana ha explicado que al principio «no parecía que fuera un caso de violencia de género», pero posteriormente continuaron con las investigaciones y con los datos que aportaron testigos, el caso pasó al Juzgado de violencia de género, aunque «tampoco se descarta ninguna hipótesis de que no lo fuera».

«Vamos a seguir investigando, ha ido al Juzgado de violencia de género, la investigación es la misma» ha recalcado el delegado del Gobierno, junto con que «en principio la primera hipótesis era que no lo era», pero «lógicamente hay una relación de parentesco» y, «por lo tanto», ha pasado al citado juzgado «y se investiga en ese sentido».

En cualquier caso, ha reiterado que «no se descarta que haya otras posibilidades», aunque «ahora mismo es un caso de posible violencia de género».

Por tanto, tras pasar a disposición judicial, será el juez quien determine qué medidas adoptar hacia el detenido por este atropello mortal a su mujer.

Quintanha ha explicado no había ningún registro de la víctima en el sistema VioGén ni denuncias previas, y ha remarcado que «en principio» tuvo lugar una discusión con los hermanos de la mujer, lo cual hizo indicar a la Guardia Civil «en un primer momento» que «no era un caso de violencia de género».

En este sentido y a la vista de los testigos que afirman que había discusiones entre ellos, ha sumado los testimonios recabados durante la investigación, así como la relación de parentesco existente entre la fallecida y el detenido.

José Luis Quintana ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios antes de asistir a la presentación de las jornadas informativas de formación, profesión y futuro en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 'Preparaté/Prepárale', en Badajoz.

