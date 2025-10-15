HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ÁNGEL MÁRQUEZ
Accidente mortal en La Codosera

La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima

Verónica medió en la disputa y pudo ser atropellada marcha atrás por su pareja

J. López-Lago

J. López-Lago

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:54

Cuando sobre las once y media de la noche la ambulancia medicalizada rural de San Vicente de Alcántara llegó a La Codosera (el trayecto es de 19 kilómetros) nada se pudo hacer por la vida de Verónica González, que falleció al ser atropellada por su pareja, José Manuel Expósito, con un peugeot 407.

En un principio ha trascendido que el primer impacto fue marcha atrás y hubo una segunda pasada con el coche hacia adelante. Luego los sanitarios intentaron reanimarla sin éxito.

Todo ocurrió en la calle Tierno Galván, un vial en cuesta en las afueras de esta localidad pacense de dos mil habitantes donde también viven los padres de ella, que presenciaron cómo acabó una discusión que en realidad estaba teniendo José Manuel, de 43 años, con su cuñado Jesús.

Verónica, de 46 años, trató de mediar anoche en esa disputa. La víctima tenía además un hermano más y una hermana. Varios familiares de ella arrojaron ladrillos cuyos restos aún están en la calle, han señalado varios vecinos.

Según han explicado esta mañana en La Codosera, la pareja, sin hijos, tenía buena relación, no así él con la familia de ella por cuestiones de herencias.

ÁNGEL MÁRQUEZ

José Manuel, que ha trabajado en una empresa de distribución de medicamentos, trabajaba en la actualidad en un centro comercial de Badajoz.

Según ha explicado esta mañana el alcalde de La Codosera, Juan Manuel Gómez, «todo apunta a una discusión entre el detenido y el hemano de la víctima y a raíz de eso vino el desenlace fatal con la muerte de Verónica».

El autor del atropello salió del coche de su pueblo y sobre la medianoche fue detenido por la Guardia Civil en un control donde se entregó sin resistencia.

Según el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, esta muerte no puede inscribirse en el marco de violencia de género sino que ha sido accidental hasta donde se conocen los hechos.

