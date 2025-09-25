Detectan un foco con tembladera en Herrera del Duque y otro de carbunco en Alburquerque

Una confirmación y otra nueva enfermedad en la cabaña ganadera extremeña. El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, de referencia en sanidad animal, confirma ... que las sospechas trasladadas la semana pasada de que en Alburquerque había un segundo foco de carbunco bacteridiano en vacas son ciertas. En este término municipal y en el vecino de La Codosera ya han aparecido hasta seis casos de carbunco desde 20022. Lo novedoso ahora es la aparición de otra enfermedad que no suele salir en las noticias. Es la llamada scrapie, tembladera o prúrigo lumbar. Afecta mortalmente a ovejas y cabras. El año pasado hubo un caso en una explotación caprina en Extremadura, según datos del Ministerio de Agricultura.

El laboratorio de Algete informa de que hay una explotación en Herrera del Duque, en la comarca de La Siberia, con tembladera. Viene a ser en ovejas y en cabras lo que fue la enfermedad de las vacas locas en el bovino. Se trata de un proceso neurodegenerativo progresivo que afecta a ovejas y cabras y que pertenece a la familia de las enfermedades conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles, entre las cuales también se incluye a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (mal de las vacas locas).

Está causada por un agente que no es ni un virus, ni una bacteria, ni un parásito, ni un hongo, sino que es una molécula propia del animal pero que se comporta como un microorganismo infeccioso: el prion.

La enfermedad de la tembladera presenta dos variantes: la clásica y la atípica. Los síntomas de la variante clásica en las ovejas incluyen cambios en el comportamiento (se alejan del rebaño, van rezagadas o adelantadas, caminan dando saltitos, beben menos agua), incoordinación muscular, temblores, picor intenso que las lleva a morderse a sí mismas, vellón seco y quebradizo y una importante y progresiva pérdida de peso. Desde que los animales contraen la enfermedad, los signos tardan entre 2 y 5 años en aparecer, pero desde el momento en que se manifiestan se produce la muerte rápidamente, en unas 2 a 6 semanas.

La variante atípica provoca en las ovejas principalmente falta de coordinación e incapacidad de desplazarse con normalidad. Los picores, tan característicos de la variante clásica, aparecen con mucha menor frecuencia y de menor gravedad, y la pérdida de peso ocurre solo ocasionalmente.

En las cabras los signos clínicos de tembladera están menos estudiados y documentados, y son más variados.

Entre 2020 y 2023 solo un 3% de los focos de tembladera detectados en España se contabilizaron en la comunidad autónoma extremeña. Sumaron 26 focos en explotaciones de ovino y caprino.

Según un estudio del Ministerio de Agricultura de 2023, en España durante ese se han declarado un total de 17 focos de scrapie, 13 fueron atípicos. 180 animales tuvieron esta enfermedad tras analizar 45.434 pequeños rumiantes. No hubo ninguno oficial en Extremadura hace dos años.