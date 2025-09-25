HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Explotación ovina en Extremadura. HOY

Detectan un foco con tembladera en Herrera del Duque y otro de carbunco en Alburquerque

Ambas son enfermedades de declaración obligatoria; la primera, que puede afectar a las cabras, es similar a la de las vacas locas

Celestino J. Vinagre

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:19

Una confirmación y otra nueva enfermedad en la cabaña ganadera extremeña. El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, de referencia en sanidad animal, confirma ... que las sospechas trasladadas la semana pasada de que en Alburquerque había un segundo foco de carbunco bacteridiano en vacas son ciertas. En este término municipal y en el vecino de La Codosera ya han aparecido hasta seis casos de carbunco desde 20022. Lo novedoso ahora es la aparición de otra enfermedad que no suele salir en las noticias. Es la llamada scrapie, tembladera o prúrigo lumbar. Afecta mortalmente a ovejas y cabras. El año pasado hubo un caso en una explotación caprina en Extremadura, según datos del Ministerio de Agricultura.

