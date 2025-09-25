Extremadura notifica su primer foco de fiebre del Nilo Occidental en caballos este año El Laboratorio Central de Algete ha confirmado el positivo en la comarca ganadera de Don Benito tras las sospechas de un veterinario

Extremadura confirma el primer foco de fiebre del Nilo Occidental en caballos este año. El Servicio de Sanidad Animal de la Junta de Extremadura ha localizado un foco de la infección provocada por el mosquito Culex en un caballo de la comarca ganadera de Don Benito. Un veterinario clínico comunicó la sospecha al comprobar el estado del animal y, tras iniciarse el protocolo establecido en estos casos, con la correspondiente toma de muestras, llegó la posterior confirmación por parte del Laboratorio Central de Algete (Madrid).

Indica el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz que este hallazgo se enmarca en el Programa Nacional de Vigilancia de la fiebre del Nilo Occidental, un plan que permite «detectar precozmente la presencia del virus a través del muestreo en équidos, aves y mosquitos, y sirve como sistema de alerta para la adopción de medidas de salud pública».

Hace justo un año, la región notificaba su sexto foco de esta infección a lo largo de 2024.

El Colegio de Veterinarios recuerda la importancia de dar aviso de forma inmediata cuando se detecten síntomas compatibles con la infección a los servicios veterinarios oficiales, así como la necesidad de extremar la vigilancia en zonas de riesgo.

Vacunación preventiva

En este contexto, la vacunación preventiva en équidos se recomienda especialmente en animales localizados en áreas de mayor riesgo o que viajen a ellas. La región extremeña se encuentra entre las principales zonas afectadas por los mosquitos vectores del virus, por lo que Extremadura reúne condiciones favorables para la transmisión a personas y animales.

Vegas Altas del Guadiana

Hay que recordar que las Vegas Altas del Guadiana está siendo este año la zona de la región con más personas afectadas por el Virus del Nilo Occidental, con dos fallecidos -una mujer de 82 años y un varón de 77-, que fueron ingresados en el hospital de Don Benito-Villanueva. Allí permanecen hospitalizadas en este momento otras cinco personas afectadas. Desde agosto, el Servicio Extremeño de Salud ha diagnosticado 17 casos de esta infección en personas, tres de ellas asintomáticas. El último caso se hizo público este mismo miércoles.

Ante esta situación, los expertos destacan que la implicación de veterinarios y propietarios de animales es clave para contener esta enfermedad y proteger tanto la salud animal como la salud pública, debido a la incidencia que la picadura de mosquitos infectados tiene también sobre la salud de las personas.

Ampliar El mosquito infectado transmite el virus del Nilo Occidental a personas y animales.

Recomendaciones del SES

En cuanto a la población en general, el SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.