Condenado por patar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo, en Montemolín Un juzgado de Badajoz le impone un año de prisión, la prohibición de cazar o pescar durante 35 meses y el pago de 20.000 euros a la Junta de Andalucía

Los ibis eremitas abatidos habían sido reintroducidos por el Zoobotánico de Jerez de la Frontera.

Ángela Murillo Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:52 Comenta Compartir

Mató a cuatro ejemplares jóvenes de una de las especies de ave más amenazadas del mundo. El Juzgado de lo Penal nº 2 de Badajoz ha dictado sentencia condenatoria contra un vecino del pueblo pacense de Montemolín por un delito contra la fauna, tras abatir con varios disparos a cuatro ibis eremitas.

El hombre condenados es el dueño de la vivienda y la parcela desde donde se realizaron los disparos contra las aves protegidas. La Justicia le condena a un año de prisión, prohibición de cazar y pescar durante 35 meses y además tendrá que pagar 20.000 euros de indemnización a la Junta de Andalucía, además de las costas procesales, ha informado SEO/BirdLife en nota de prensa. Los animales muertos acabaron abatidos sobre el techo de una residencia de ancianos ubicada junto a la casa en la que vivía el condenado.

La organización, que ha ejercido la acusación popular en el proceso judicial, ha valorado esta resolución, que reconoce la «gravedad» de la caza ilegal de especies protegidas y la necesidad de respetar el marco normativo que vela por su conservación.

Vuelo reproductor desde Vejer de la Frontera

Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando un grupo de cinco ibis eremitas juveniles, nacidos en el marco del Proyecto de Reintroducción del Ibis Eremita de la Junta de Andalucía y el Zoobotánico de Jerez, realizó un vuelo de dispersión desde el único núcleo reproductor de la especie en España (Vejer de la Frontera, Cádiz) hasta el municipio pacense de Montemolín.

La investigación conjunta del Seprona de la Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente permitió localizar los cadáveres de las aves, cuatro de ellos con «claros signos» de haber sido abatidas por disparos de carabina de aire comprimido, mientras que no se ha podido determinar que el quinto ejemplar falleciera a causa de los disparos por existir otras posibles causas.

Marruecos y Andalucía

El ibis eremita es una de las aves más amenazadas del mundo, con una única población silvestre viable en Marruecos (con casi 200 parejas y más de 700 ejemplares) y una pequeña población reintroducida en Andalucía.

Grave revés para la especie

«La pérdida de estos ejemplares juveniles supone un grave revés para el proyecto de conservación, que en el momento de los hechos contaba con 21 parejas en libertad en España», ha señalado SEO/BirdLife.

Según David de la Bodega Zugasti, del Área de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife, la condena por la muerte de cuatro ibis eremitas, una especie que apenas hace unos años ha salido del peligro crítico, es un «paso imprescindible» para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y la protección de la biodiversidad.

Ampliar Ejemplar de ibis eremita. HOY

'Hel' fue abatido en Fregenal

Al caso sentenciado ahora se suma el ocurrido el año pasado en Fregenal de la Sierra. Otro ejemplar de ibis eremita radiomarcado murió por arma de caza en un coto social de la localidad pacense. Ecologistas en Acción denunció unos hechos que ocurrieron en torno al 3 de noviembre de 2024 durante una jornada y acción de caza menor.

El ejemplar abatido, que se correspondería con el nombre de 'Hel', fue recogido por Agentes del Medio Natural de la zona y enviado para su autopsia al Centro de Referencia de la Junta de Extremadura. Era un ave que se correspondería a uno de los ejemplares del proyecto de recuperación de la especie procedentes de la única colonia existente de la especie en Barbate (Cádiz).