La defensa del hombre encarcelado por el crimen de Garlitos pide su libertad

La defensa del único encarcelado por la muerte de Juan Carlos Olaya, en la localidad de Garlitos, ha pedido su puesta ... en libertad. Argumenta que los indicios que involucran a su cliente en el crimen no son suficientes y que no hay riesgo de fuga por su parte.

SM Abogados Penalistas, que representa a la familia del fallecido en la causa que instruye el Juzgado número 1 de Herrera del Duque, se ha opuesto a la puesta en libertad. «Nada ha cambiado desde que se decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza y quedan diligencias de investigación pendientes como es la declaración de los dos investigados«, añade. La del hombre encarcelado y la de la mujer detenida, pero igualmente investigada por este crimen.

Detención e ingreso en prisión que llegaron mucho después de que Juan Carlos Olaya muriera. Este vecino de Garlitos fue visto por última vez el 7 de enero de 2024. Ese día salió a dar un paseo por la sierra acompañado por su pareja y el tío de ella, los dos investigados. Nunca más regresó al pueblo. Murió ese día y lo hizo a consecuencia de los contundentes golpes que recibió en el pecho.

La denuncia por su desaparición no se presentó hasta 18 días después. Quienes lo acompañaban en el paseo dijeron que pensaron que terminaría volviendo y no dieron la voz de alarma hasta el 25 de enero. Sorprendió esa tardanza, pero entonces no existían indicios para actuar contra ellos.

El hallazgo

Todo cambió meses después. El 17 de noviembre de 2024 un cazador encontró un cadáver a unos dos kilómetros del casco urbano de Siruela, una localidad pacense que apenas dista trece kilómetros de Garlitos, en una zona de matorrales que ya había sido rastreada. El 26 de diciembre se confirmó que se trataba de Juan Carlos Olaya y la Guardia Civil retomó una investigación que finalizó con la detención de las dos personas que le acompañaron en la salida en la que desapareció: Ana Cristina, su pareja, y Marcial, el tío de ésta.

Con las pruebas obtenidas por los agentes de la Policía Judicial y las declaraciones contradictorias de los detenidos, la jueza del número 1 de Herrera del Duque determinó, tras tomarles declaración el pasado 26 de febrero, el ingreso en prisión del tío y la puesta en libertad con cargos de la pareja. El primero está siendo investigado por un delito de homicidio; ella por omisión del deber de socorro y encubrimiento.

Juan Carlos Olaya murió a consecuencia de los contundentes golpes que recibió en el pecho. Su cuerpo fue movido después de morir y ocultado en una zona de matorrales. Vestía una chaqueta que no llevaba el día de su desaparición. «Indicios solventes para incriminar a los dos investigados», sostiene SM Abogados Penalistas.