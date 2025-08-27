Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas

Judit Molina Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:27 Comenta Compartir

Con septiembre a la vuelta de la esquina y el verano llegando a su fin, muchas familias extremeñas empiezan a preparar la vuelta al cole. La Consejería de Educación ha publicado el calendario escolar para el curso 2025-2026 en Extremadura, y estas son las fechas clave para organizar la vuelta a las clases, planificar las vacaciones y afrontar la nueva rutina.

¿Cuándo empiezan las clases en Extremadura?

El próximo curso escolar comienza el 11 de septiembre de 2025 para el alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria (ESO), Educación Especial, Formación Profesional Básica y el segundo curso de los ciclos formativos de grado Medio y Superior de FP.

El 12 de septiembre será el turno de los estudiantes de Bachillerato, mientras que el 15 de septiembre arrancará el primer curso de los ciclos formativos de grado Medio y Superior de FP.

El final de las clases varía según la etapa educativa:

Educación Infantil, Primaria y ESO: 19 de junio de 2026.

1º de Bachillerato: 17 de junio.

2º de Bachillerato: 8 de mayo.

Formación Profesional (FP): 12 de junio.

En cuanto a las enseñanzas de régimen especial, las clases en las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza comenzarán el 1 de octubre de 2025 y se prolongarán hasta el 12 de junio de 2026. Por su parte, las enseñanzas artísticas superiores, como Arte Dramático, Diseño y Música, iniciarán su actividad lectiva el 22 de septiembre y finalizarán el 26 de junio de 2026. Las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño seguirán el mismo calendario que la Formación Profesional de grado Medio y Superior.

En el caso de las Escuelas Oficiales de Idiomas, el curso arrancará también el 1 de octubre de 2025 y concluirá el 29 de mayo del año siguiente. Las enseñanzas deportivas de régimen especial deberán dar comienzo antes del 7 de octubre y no podrán finalizar antes del 12 de junio de 2026.

Respecto a los periodos no lectivos comunes a todos los niveles educativos, las vacaciones de Navidad se extenderán del 23 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, ambos inclusive. En Semana Santa, el descanso será del 30 de marzo al 6 de abril de 2026, también inclusive.

Universidad de Extremadura: calendario académico

Para el alumnado universitario de la región, la Universidad de Extremadura (UEx) ha definido el siguiente calendario para el próximo curso.

El primer semestre de las enseñanzas de Grado se desarrollará del 11 de septiembre al 19 de diciembre de 2025, mientras que el segundo semestre se impartirá entre el 29 de enero y el 8 de mayo de 2026.

En el caso de los másteres universitarios, el primer semestre arrancará el 17 de septiembre y finalizará el 18 de diciembre de 2025.

En cuanto a los descansos académicos, las fechas coinciden con el calendario general. Las vacaciones de Navidad serán del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, y las de Semana Santa, del 30 de marzo al 6 de abril de 2026. Además, el 28 de enero se celebrará la festividad de Santo Tomás de Aquino.