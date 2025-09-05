El curso empezará en Extremadura con más alumnos extranjeros que nunca

Llega septiembre y con él un nuevo curso académico. El día 11 se abren las aulas para los alumnos de la mayoría de enseñanzas ... y en los colegios e institutos habrá mucha diversidad. De hecho, será el año escolar con más estudiantes extranjeros que nunca.

Lo saben bien en colegios como el Cervantes de Cáceres. En él gran parte de su alumnado es extranjero. «En todas las aulas contamos con estudiantes de otros países y en algunas hay tantos como de nacionalidad española», indica Milagros Caballero, directora de este centro educativo.

7.655 Alumnado extranjero Es el número de alumnos de origen extranjero en la enseñanza general en Extremadura, que incluye la etapa educativa de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Son el 4,5% de todo el alumnado.

Su día a día es un ejemplo de lo que muestra la estadística. De los casi 170.000 alumnos de enseñanzas de régimen general (incluye la etapa educativa de Infantil, Primaria, Secundaria a Bachillerato y Formación Profesional), 7.655 son de origen extranjero, según los últimos datos del Ministerio de Educación.

Con ello se refiere a menores que no tienen la nacionalidad española, aunque hay que matizar que muchos de ellos han nacido en España aunque sus padres son extranjeros. Y ese grupo representa en Extremadura el 4,5% del total, una cifra que en un principio parece que no es muy elevada, aunque sí es significativa si se tiene en cuenta la expansión que ha habido en los últimos años.

Son un 30% más que hace un lustro, pues en el curso 2019-2020 apenas superaban los 5.000. Además, si se compara con toda la serie histórica, las diferencias son abismales.

Al inicio de siglo eran mil y, desde entonces, cada año la cifra se ha ido incrementando, con subidas muy significativas en los últimos tiempos. En 2024-2025, curso al que hacen referencia los datos del Ministerio, la subida ha supuesto, respecto al año anterior, un 12%.

De hecho, Extremadura está entre las comunidades autónomas que han experimentado un mayor incremento de alumnado extranjero respecto al curso pasado, solo por detrás de Castilla y León (un 17,5% más) y Asturias (14,6%). La subida de la media nacional es del 4,5% y solo Andalucía registra una caída, con un 6,5% menos.

«Desde hace cinco o seis años hemos notado un incremento de estos alumnos. Sobre todo son de América del Sur, pero también los hay argelinos, marroquíes o ucranianos, entre otros. En algunos casos llegan con el curso ya empezado porque en sus países de origen el calendario escolar es distinto», detalla Caballero.

Medidas de apoyo

En esta región, una parte de los escolares con padres migrantes han nacido ya en España y no suelen requerir apoyos adicionales para su escolarización, aunque la consejería de Educación dispone de recursos y guías en el caso de que sea necesario, además de contar con un servicio específico de Inclusión y Atención a la Diversidad.

No suele ser habitual porque gran parte de la población es de América Latina y comparte el mismo idioma, que es lo que más dificultades genera en las distintas etapas.

«Normalmente solicitamos apoyo del profesorado que enseña Español para extranjeros con el objetivo de que la adaptación sea mejor. Además, en ocasiones se realizan adaptaciones curriculares porque el nivel con el que llegan de algunos países está por debajo», apunta la directora del Cervantes, que asegura que «esta diversidad suma y enriquece porque todo el alumnado se beneficia de conocer otras culturas», aunque reconoce que también supone más trabajo para los docentes.

La mayoría proceden de América del Sur La mayoría del alumnado extranjero en Extremadura procede de América del Sur (2.585), seguidos por los de origen africano (1.867). También los hay de países de la Unión Europea y América Central, ambos con más de mil alumnos en esta región, y Asia con 589. También los hay de América del Norte y Oceanía, aunque son muy pocos, según la estadística del Ministerio de Educación. De los 7.655 que hay en Extremadura, 6.629 están matriculados en centros públicos y 1.026 en privados, que en el caso de la región extremeña se refiere a concertados porque apenas hay centros exclusivamente privados.

Además, Extremadura cuenta con centros de atención educativa preferente y entre los distintos factores que influyen para otorgar esa categoría a un colegio e instituto destaca el alto índice de inmigración en la zona en la que se ubica, así como que haya un porcentaje significativo de estudiantes inmigrantes o de minorías étnicas o culturales.

La región cuenta con 23 centros de atención educativa preferente, seis institutos de secundaria y 17 centros de educación infantil y primaria, pero no todos ellos son por contar con alumnos extranjeros. En los que sí es por esa razón, como algunos de localidades como Talayuela, uno de los municipios de España con mayor proporción de población marroquí (cerca de un 30% de los 7.300 habitantes que tiene), la Junta lleva a cabo programas de inmersión lingüística dirigidos al alumnado recién llegado con escasas competencias comunicativas, de forma que se garantice en el mínimo tiempo un desenvolvimiento básico en lengua castellana. También ofrece apoyo, mediante convenios de colaboración, a programas para el aprendizaje y desarrollo de la lengua y cultura maternas.

El mayor reto al que se enfrentó la Junta en este sentido fue hace tres años con la llegada de refugiados ucranianos con motivo de la guerra con Rusia. Ahora, muchos de ellos, han regresado a su país.

Ayuda demográfica

Pero lo cierto es que la inmigración está contribuyendo a que la caída demográfica por el descenso de la natalidad no sea mayor. Eso sí, en Extremadura no lo hace de forma tan significativa como en otros territorios, pues es la que menor porcentaje de alumnos extranjeros tiene respecto al total. Su 4,5% está muy lejos de otras en las que superan el 15%, como Comunidad Valenciana (18,5%), Madrid (15,5%) o Baleares (19%).

En el total del país, el alumnado extranjero representa el 12,9% en todas las enseñanzas de régimen general, lo que supone 1.071.382, un número que también es el mayor de la historia.

Hay que tener en cuenta que el mapa escolar en Extremadura se achica cada año con la caída de los nacimientos. De hecho, la escuela ha perdido más de mil alumnos cada curso en la última década. Sin embargo, hay cifras que invitan a la esperanza, pues este 2024 Extremadura ha roto una década de caída de la natalidad. Los datos publicados por el INE revelan un aumento de nacimientos en la región por primera vez en los últimos diez años. Concretamente, 225 más que en 2023.